Кроме Италии, древнеримские амфитеатры можно найти во многих других европейских странах. Для путешественников, желающих полюбоваться красотой "Колизея" без шумной толпы, предлагаем четыре волшебные и бюджетные города Европы, которые могут похвастаться собственными античными амфитеатрами.

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4 города Европы, где тоже есть свой "Колизей"

Верона, Италия

В северном регионе страны расположен очаровательный город Верона, всего в часе езды на поезде от Венеции. Верона наиболее известна своей ассоциацией с трагической историей любви Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", поскольку именно в этом городе происходили события культовой пьесы.

Верона, известна своей хорошо сохранившейся римской историей, продолжает привлекать посетителей своей старинной ареной. Построенная в 30 году нашей эры, арена до сих пор принимает гостей на живые выступления, начиная от поп артистов и заканчивая оперными звездами. Это отличает Верону от римского Колизея, который был превращен в музей.

Ним, Франция

На юге Франции, неподалеку от побережья Средиземного моря, расположен город, который имеет поразительное сходство с Древним Римом. В отличие от других французских городов с широкими бульварами, для этого города характерны узкие пешеходные аллеи, вдоль которых стоят миниатюрные здания цвета охры, украшенные классическими итальянскими зелеными ставнями.



Амфитеатр в Ниме / Фото Travel off Path

Главной достопримечательностью города является римский храм I века, признанный ЮНЕСКО вторым лучше всего сохранившимся после римского Пантеона.

Арль, Франция

Всего в получасе езды на поезде от Нима расположено еще одно хорошо сохранившееся римское поселение, которому более двух тысячелетий, с компактным "мини-Колизеем", историческими аббатствами и мощеными улицами, ведущими к летним цветникам.

Главной достопримечательностью Арля является амфитеатр, в котором, как и в Ниме и Вероне, по сей день проводятся масштабные мероприятия. Но помимо посещения амфитеатра, туристы могут прогуляться по похожему на лабиринт Старому городу, отведать традиционные провансальские блюда в местных пивных, полюбоваться романской церковью Св. Трофима XII века, объявленной памятником наследия ЮНЕСКО, и посетить фермерский рынок.

Пула, Хорватия

Этот прибрежный курортный город на малозаметном хорватском полуострове Истрия может похвастаться доступом к морю, более конкурентоспособными ценами, умеренным скоплением людей и архитектурным богатством, которое вполне может соперничать с Римом.



Амфитеатр в Пуле / Фото Travel off Path

В Пуле есть охраняемая гавань, практически нетронутая с древних времен, усеяна руинами. Среди них – знаменитая Пула-Арена, амфитеатр, построенный в I веке, и один из шести крупнейших в мире, сохранившихся до наших дней.