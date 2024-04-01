Жодних позитивних емоцій – одна напруга: названо найстресовіші аеропорти світу

Подорожі літаком часто бувають непростими через страйки, збої у роботі систем та погодні умови, ставлення самих авіапрацівників до туристів теж може створювати напругу. Тоді переліт перетворюється на суцільний стрес.

Так, спеціалісти підготували новий тревел-рейтинг – зібрали топ аеропортів, в яких мандрівники найчастіше стикаються зі стресом. Відкриває його Лондонський Гатвік.

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Названо найстресовіші аеропорти світу

Для створення рейтингу було опитано 1 642 авіапасажири, які здійснили принаймні дві міжнародні повітряні подорожі протягом 2023 року, громадян 53 різних країн.

Щоб підготувати рейтинг враховували фактори, які найбільше впливають на рівень стресу під час авіаперельотів (на думку мандрівників). Серед них – завантаженість аеропорту, густина скупчення людей, частота затримок тощо.

Перша десятка "стресових" портів виглядає так:

London Gatwick Airport (Лондон, Велика Британія), Istanbul Airport (Стамбул, Туреччина), Munich Airport (Мюнхен, Німеччина), Denver International Airport (Денвер, США), Heathrow Airport (Лондон, Велика Британія), ​​Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес, США), ​​Fiumicino International Airport (Рим, Італія), ​​Dallas Fort Worth International Airport (Даллас, США), John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк, США), O'Hare International Airport (Чикаго, США).

Які аеропорти світу найбільш стресові / Фото Unsplash

Зауважимо, найстресовіші аеропорти світу від VisaGuide – це всеосяжна система рейтингу, яка оцінює рівень стресу, з яким стикаються пасажири, переміщаючись у 30 найбільших аеропортів світу.

Оцінка враховує різноманітні фактори, обрані мандрівниками як найбільш суттєві чинники рівня стресу під час подорожі повітрям, включаючи кількість пасажирів протягом року, щільність натовпу, ймовірність затримки рейсів тощо.