Так, специалисты подготовили новый тревел-рейтинг – собрали топ аэропортов, в которых путешественники чаще всего сталкиваются со стрессом. Открывает его Лондонский Гатвик.

Читайте также Вместо шумных Берлина и Мюнхена: какой старинный город Германии – идеален для туристов

Названы самые стрессовые аэропорты мира

Для создания рейтинга было опрошено 1 642 авиапассажира, которые совершили по крайней мере два международных воздушных путешествия в течение 2023 года, граждан 53 разных стран.

Чтобы подготовить рейтинг, учитывали факторы, которые больше всего влияют на уровень стресса во время авиаперелетов (по мнению путешественников). Среди них – загруженность аэропорта, плотность скопления людей, частота задержек и тому подобное.

Первая десятка "стрессовых" портов выглядит так:

  1. London Gatwick Airport (Лондон, Великобритания),
  2. Istanbul Airport (Стамбул, Турция),
  3. Munich Airport (Мюнхен, Германия),
  4. Denver International Airport (Денвер, США),
  5. Heathrow Airport (Лондон, Великобритания),
  6. Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес, США),
  7. Fiumicino International Airport (Рим, Италия),
  8. Dallas Fort Worth International Airport (Даллас, США),
  9. John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк, США),
  10. O'Hare International Airport (Чикаго, США).

Какие аэропорты мира наиболее стрессовые

Какие аэропорты мира наиболее стрессовые / Фото Unsplash

Заметим, самые стрессовые аэропорты мира от VisaGuide – это всеобъемлющая система рейтинга, что оценивает уровень стресса, с которым сталкиваются пассажиры, перемещаясь в 30 крупнейших аэропортов мира.

Оценка учитывает различные факторы, выбранные путешественниками как наиболее существенные факторы уровня стресса во время путешествия по воздуху, включая количество пассажиров в течение года, плотность толпы, вероятность задержки рейсов и тому подобное.