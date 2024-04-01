Так, специалисты подготовили новый тревел-рейтинг – собрали топ аэропортов, в которых путешественники чаще всего сталкиваются со стрессом. Открывает его Лондонский Гатвик.

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Названы самые стрессовые аэропорты мира

Для создания рейтинга было опрошено 1 642 авиапассажира, которые совершили по крайней мере два международных воздушных путешествия в течение 2023 года, граждан 53 разных стран.

Чтобы подготовить рейтинг, учитывали факторы, которые больше всего влияют на уровень стресса во время авиаперелетов (по мнению путешественников). Среди них – загруженность аэропорта, плотность скопления людей, частота задержек и тому подобное.

Первая десятка "стрессовых" портов выглядит так:

London Gatwick Airport (Лондон, Великобритания), Istanbul Airport (Стамбул, Турция), Munich Airport (Мюнхен, Германия), Denver International Airport (Денвер, США), Heathrow Airport (Лондон, Великобритания), Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес, США), Fiumicino International Airport (Рим, Италия), Dallas Fort Worth International Airport (Даллас, США), John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк, США), O'Hare International Airport (Чикаго, США).

Какие аэропорты мира наиболее стрессовые / Фото Unsplash

Заметим, самые стрессовые аэропорты мира от VisaGuide – это всеобъемлющая система рейтинга, что оценивает уровень стресса, с которым сталкиваются пассажиры, перемещаясь в 30 крупнейших аэропортов мира.

Оценка учитывает различные факторы, выбранные путешественниками как наиболее существенные факторы уровня стресса во время путешествия по воздуху, включая количество пассажиров в течение года, плотность толпы, вероятность задержки рейсов и тому подобное.