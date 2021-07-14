Називають українців вбивцями: на вулицях Польщі розмістили обурливі плакати – фото

11 липня у Польщі на державному рівні вшановують пам'ять жертв трагічних подій на Волині у 1942 – 1943 роках. Цьогоріч не минулось без чергового скандалу.

Фонд Wołyń Pamiętamy, відомий своєю антиукраїнською позицією, провів інформаційну кампанію на честь так званої "Волинської різанини". Активісти видрукували понад 12 тисяч плакатів та розмістили їх по території всієї Польщі, де назвали українців "вбивцями польського народу".

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Деталі конфлікту

До сьогодні немає порозуміння між українськими та польськими істориками щодо кількості жертв Волинської трагедії – як серед населення поляків, так і українців.

У Польщі Волинську трагедію називають "різаниною" та офіційно визнають геноцидом польського народу, звинувачуючи у ньому український націоналізм, який зародився у Галичині. З таким трактуванням подій не погоджуються в Україні.

Обличчям всієї акції стала дворічна Чеся Хшановська, вбита у своєму дитячому ліжечку українцями. Наша діяльність спрямована на те, щоб проінформувати поляків про геноцид, який вчинили українці майже 80 років тому, і який до цього часу "сходив їм з рук",

– заявила керівниця фонду Wołyń Pamiętamy Катажина Соколовська.

Звернення керівниці Wołyń Pamiętamy: дивіться відео

Активістка додала, що "лише правда може бути основою польсько-українських відносин".

На плакатах українців називають вбивцями / Фото Wołyń Pamiętamy

На плакатах українців називають вбивцями / Фото Wołyń Pamiętamy

На плакатах українців називають вбивцями / Фото Wołyń Pamiętamy