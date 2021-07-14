Фонд Wołyń Pamiętamy, известный своей антиукраинской позицией, провел информационную кампанию в честь так называемой "Волынской резни". Активисты напечатали более 12 тысяч плакатов и разместили их по территории всей Польши, где назвали украинцев "убийцами польского народа".

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Детали конфликта

До сих пор нет понимания между украинскими и польскими историками по поводу количества жертв Волынской трагедии – как среди населения поляков, так и украинцев.

В Польше Волынскую трагедию называют "резней" и официально признают геноцидом польского народа, обвиняя в нем украинский национализм, который зародился в Галичине. С такой трактовкой событий не согласны в Украине.

Лицом всей акции стала двухлетняя Чеся Хшановская, убита в своей детской кроватке украинцами. Наша деятельность направлена на то, чтобы проинформировать поляков о геноциде, который совершили украинцы почти 80 лет назад, и который до этого времени "сходил им с рук",

– заявила руководитель фонда Wołyń Pamiętamy Катажина Соколовская.

Обращение руководителя фонда Wołyń Pamiętamy: смотрите видео

Активистка добавила, что "только правда может быть основой польско-украинских отношений".

На плакатах украинцев называют убийцами / Фото Wołyń Pamiętamy

На плакатах украинцев называют убийцами / Фото Wołyń Pamiętamy

На плакатах украинцев называют убийцами / Фото Wołyń Pamiętamy