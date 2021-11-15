Найцікавіші культурні події листопада: куди сходити жителям Кракова

Листопад – це пора, яка дарує європейцям по-особливому затишний настрій. Поки ще немає грудневої святкової метушні, появляється бажання відвідати цікаві події. Жителі адміністративного центру Малопольського воєводства мають великий вибір культурних розваг.

Наприкінці осені в місті працюють багато художніх виставок. Відбуваються вистави, фестивалі та покази фільмів. При цьому не слід забувати про дотримання загальновідомих карантинних правил, як-от носіння масок у приміщеннях та дотримання соціальної дистанції. На вході у відвідувачів також можуть попросити документ, який підтверджує вакцинацію.

Цікаво Міжнародні перекази стануть ще доступнішими: в Україні запрацює нова платіжна система

Куди сходити жителям Кракова у листопаді

Фотовиставка Grand Press Photo 2021

Фотовиставка Grand Press Photo 2021 проходить у Galeria Bronowice. Виставка є безкоштовною та триватиме до 19 листопада. Вона складається з понад 270 репортерських фотографій різної тематики, які були опубліковані у престижних польських медіа протягом 2021 року. Це індивідуальні зображення, фоторепортажі, документальні проєкти, а також твори представників молодого покоління.

Білосніжка – виставка Саду вогнів

Ця виставка цьогоріч почалася 5 листопада. Побачити її охочі матимуть змогу аж до 27 лютого 2022 року в Stanisław Lem's gardens full of experiments, що на aleja Pokoju, 68.

Звичайний квиток коштує 33 злотих, пільговий – 27 злотих. За сімейний квиток теж доведеться заплатити 27 злотих за особу. Вартість входу для дітей до 3 років становить 1 злотий.

У парку площею 6 гектарів для відвідувачів підготували майже 30 світлових інсталяцій на тему популярної дитячої казки про Білосніжку і сімох гномів. Виставка доповнена рухливими експонатами, світловими ефектами та музикою. Таке видовище буде цікаве не лише дітям, а й дорослим.

Capella Cracoviensis

Концерт Capella Cracoviensis відбудеться 19 листопада в Pałac Potockich, що на вулиці Rynek 20. Класична музика буде звучати в рамках фестивалю Opera Rara. Гості зможуть насолодитися виконанням культових творів Людвіга ван Бетховена, Франца Шуберта, Йозефа Гайдна, Ріхарда Штрауса та інших всесвітньо відомих композиторів.

Ціна квитків – від 20 до 30 злотих.

Читай PL – листопад 2021

Читай PL – це подія, яка відбувається онлайн. Протягом листопада долучитися до неї можуть всі охочі на безоплатній основі. Так, до кінця місяця є нагода послухати 12 бестселерів.

Щоб взяти участь, потрібно завантажити застосунок Woblink і в ньому просканувати QR-код з одного з розклеєних по місту тематичних плакатів.

Open Screen

Фестиваль Open Screen розпочався сьогодні, 15 листопада. Захід буде проходити до 21 листопада. Він є абсолютно безкоштовним.

На Open Screen відвідувачі матимуть змогу побачити в одному місці фільми краківських творців, які були успішно продемонстровані на Краківському кінофестивалі. Це картини, які задають сучасні тенденції та порушують важливі питання сьогодення.

Вистава "Три сестри"

З 16 по 19 листопада у приміщенні Krakowski Teatr Scena STU (Krasińskiego, aleja, 16) будуть показувати постановку п'єси Антона Чехова "Три сестри". Твір має більше як 100-літню історію і став класикою світової драматургії.

Ціни на квитки становлять від 90 до 120 злотих.

Audio Art Festival 2021

Audio Art Festival 2021 триватиме до 21 листопада у Hevre, що на вулиці Meiselsa 18 та в Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, що на Tomasza 43. Фестиваль об'єднує художників з усього світу та їхні прем'єрні проєкти. Це свого роду інтеграція візуального та звукового мистецтва.

Залежно від обраної події вхід може бути вільним або платним (ціни стартують від 15 злотих).

"Тарас. Повернення"

Показ українського фільму "Тарас. Повернення" відбудеться 20 листопада у Paradox, що на вулиці Krupnicza, 38. Вхід вільний для усіх відвідувачів. Організацією події займається Фундація масових видовищ, яка популяризує українську культуру в Польщі.

Кінострічка "Тарас. Повернення" є екранізацією однойменного роману Олександра Денисенка. У фільмі йдеться про останні місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. За сценарієм, засланий на військову службу в російській царській армії поет отримує повідомлення від друзів із Петербурга про те, що Олександр II помилував його особисто. Але військове керівництво Новопетрівського форту робить усе, аби поет не зазнав звільнення.

Музичний вечір Андруся Такінданга, лідера гурту RECHA

Лідер білоруського гурту RECHA Андрусь Такінданг дасть концерт у Кракові 20 листопада у приміщенні Pub Jan, що на Bożego Ciała, 11. Музикант зіграє на екзотичних інструментах.

Вартість квитків на концерт становить 20 злотих.

Зверніть увагу: курс злого до гривні становить 6.44 за даними НБУ.