Україна на слуху: найпопулярніші іноземні слова 2022 року, пов'язані з нашою державою

Впродовж 2022 року увага всього світу була прикута до подій в Україні. З 24 лютого тему нашої боротьби за свою свободу і незалежність висвітлювали міжнародні видання, а новини з фронту опинялись на перших шпальтах.

Російсько-українська війна залишається на слуху міжнародної спільноти вже майже 10 місяців. У рамках підсумків 2022 року на Закордон 24 згадуємо, як така увага світу до збройного конфлікту в Україні вплинула на традиційний вибір найпопулярніших слів року.

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"Київ" – у топ-10 найпопулярніших слів в Японії за 2022 рік

"Київ" закарбувався серед японців як слово, що асоціюється з жорстокістю війни. За цим пошуковим запитом в Японії відображалася інформація про звільнення Київщини і звірства окупантів в Бучі, де були знайдені тіла мирних жителів.

Крім цього, ще в кінці березня 2022 року країною розлетілася новина про оновлене написання назви української столиці – "Кіу".

"Київ" – одне з найпопулярніших слів у Японії за 2022 рік / Фото Collins Online Dictionary

У Німеччині словом 2022 року обрали фразу про війну в Україні

Йдеться про слово "Zeitenwende". Саме його канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував у контексті війни Росії проти України. Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".

Це слово, яке не є новим, і означає початок християнської ери, а в більш загальному сенсі – будь-який перехід до нової ери. Активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом" в історії нашого континенту,

– пояснили у Товаристві німецької мови, де обирають слово року.

Ба більше, друге за популярністю слово у Німеччині, а точніше фраза, також пов'язана з повномасштабним нападом Росії на Україну. Це, здавалося б, абсурдний вислів "Krieg um Frieden", що означає "війна за мир".

Мовляв, навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні зброї для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі.

Словник Collins назвав найпопулярніші слова року: на результат вплинула війна в Україні

Автори словника англійської мови Collins обрали "пермакриза" (постійна криза) словом 2022 року. Якщо пояснювати його розлогіше, то воно означає "тривалий період нестабільності та відсутності безпеки".

На такий результат вплинуло те, що сьогодні світ стикається з низкою криз, серед яких – політична нестабільність, війна в Україні, зміни клімату і криза вартості життя.

Крім цього, до шортлиста словника увійшло ще кілька популярних слів у 2022 році, що мають стосунок до російсько-українського збройного конфлікту. Наприклад, поняття warm banks – місця, де у разі різкого похолодання можуть зібратися ті, хто з фінансових чи інших причин не можуть опалювати власні будинки. А також lawfare – використання або зловживання законними повноваженнями, щоб змусити опонента замовкнути.

"Пермакриза" – слово 2022 року від словника Collins / Фото Collins Online Dictionary

Слово "Україна" – серед найпопулярніших запитів у Google за 2022 рік

У Google ще на початку грудня оприлюднили перелік найпопулярніших пошукових запитів користувачів по всьому світу за 2022 рік. Згідно з результатами, Україна увійшла до топзапитів одразу у кількох категоріях.

Так, у списку глобальних пошукових слів "Україна" посіла 3 місце, а ось у категорії "Новини" стала лідером. Найбільше користувачі по всьому світу шукали новини про Україну в період з 20 – 26 лютого до 5 березня. При цьому інформацію про повномасштабне вторгнення Росії намагались знайти англійською, французькою та німецькою мовами.

Разом зі словом "Україна" юзери вживали такі слова, як "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".

Люди по всьому світу не залишаються байдужими до подій в Україні. А така увага, підтримка та допомога точно пришвидшать нашу перемогу над окупантами. Все буде Україна!