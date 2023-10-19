Довідка: The World's 50 Best Bars – це щорічна премія, яка відзначає найкращі бари світу з 2009 року. У 2021 році рейтинг вдруге поспіль очолив лондонський Connaught Bar, а у 2022-му – бар Paradiso в Барселоні, який у 2021 році посів третє місце.

Читайте також Краще взимку, а не влітку: 3 популярні міста Європи, де натовпів туристів менше поза сезоном

Найкращим баром світу у 2023-му назвали Sips у Барселоні

Переможцем став бар SIPS у Барселоні. Це перша перемога закладу, який заснували два роки тому.

У Sips розуміють, що напої можуть бути серйозними, а подача – необов'язково,

– кажуть журі.

Друге місце посів нью-йоркський бар Double Chicken Please, який одночасно став Найкращим баром Північної Америки. Третє місце за баром Handshake Speakeasy захованим в модному районі Колонія-Хуарес в столиці Мексики Мехіко.

Найкращим баром світу у 2023-му назвали Sips у Барселоні / Фото diffordsguide.com​

Загалом у першій десятці опинилися два бари з Барселони, два бари з Мехіко, два бари з Лондону. Також, щоб пригоститися одними з найкращих коктейлів світу, варто завітати до Парижа, Нью-Йорка, Картахени та Осло.

Десятка "найкращих" вийшла такою:

Sips (Барселона, Іспанія), Double Chicken Please (Нью-Йорк, США), Handshake Speakeasy (Мехіко, Мексика), ​​Paradiso (Барселона, Іспанія), Connaught Bar (Лондон, Велика Британія), ​​​Little Red Door (Париж, Франція), ​​Licorería Limantour (Мехіко, Мексика), ​​Tayēr + Elementary (Лондон, Велика Британія), ​​Alquímico (Картагена, Колумбія), Himkok (Осло, Норвегія).

Рейтинг склали на основі голосів 680 членів журі, розділених навпіл за статевою ознакою. Церемонію нагородження вперше в історії нагороди провели в Азії. У 2022 році The World's Best Bars також уперше провели не в Лондоні, а в іншому місті – Барселоні.

Повний список 50 найкращих барів світу можна переглянути за посиланням, а розширений перелік зі 100 барів – тут.