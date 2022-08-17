Університет Цзяо Тонг (Jiao Tong) в Шанхаї опублікував Академічний рейтинг світових університетів (ARWU), також відомий як Шанхайський список. Він вважається одним із найпрестижніших. Так, у цьому переліку серед 1000 найкращих вишів світу є 11 польських.

Це цікаво Від прислуги у чепчику до італійської громадянки: тернистий шлях українки в Італії

Що відомо про ARWU

Рейтинг найкращих університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – також відомий як Шанхайський список, вперше був опублікований у 2003 році Шанхайським університетом Цзяо Тонг. Shanghai Ranking Consultancy готує його з 2009 року.

Які університети Польщі опинилися в рейтингу найкращих вишів

Найвищу позицію посіли Ягеллонський університет у Кракові та Варшавський університет. Вони потрапили у п’яту сотню – з 401 по 500 місце. Зауважимо, що точні місця вишів у рейтингу присвоюються тільки для ТОП-100.

В додатковий список, який включає ще пів тисячі університетів – від 501 до 1000 – ввійшли такі польські виші:

Гірничо-металургійна академія в Кракові (з 701 по 800 місце);

Варшавський медичний університет (з 701 по 800 місце);

Гданська політехніка (з 801 по 900 місце);

Варшавський університет природничих наук (з 801 по 900 місце);

Вроцлавський медичний університет (з 801 по 900 місце);

Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (з 901 по 1000 місце);

Варшавська політехніка (з 901 по 1000 місце);

Вроцлавський університет науки і техніки (з 901 по 1000 місце).

Варшавський університет увійшов до списку 100 найкращих вишів світу в категорії "Фізика". Цього року він в ньому займає позицію з 51 по 75, і це – найвище місце серед усіх польських вишів у різних категоріях.

Вам може бути цікаво – Все більше країн відправляють росіян у напрямку корабля: дивіться відео