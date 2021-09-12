Згідно з четвертим щорічним індексом Time Out, найкращим містом 2021 року визнано Сан-Франциско. П'ятірку лідерів замикають Амстердам, Манчестер, Копенгаген та Нью-Йорк.

Щорічно індекс журналу Time Out поєднує досвід та враження тисяч людей щодо сотень міст по всьому світу. Цього року на результати вплинули понад 27 тисяч учасників опитування, на основі якого журнал склав рейтинг 37 найкращих міст світу.

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Що відомо про індекс Time Out

Респонденти опитування ділились в анкетах своїм досвідом того, наскільки легко у межах міста знайти можливості самовиражатись, завести нових друзів, відпочивати та відкривати для себе щось нове.

Міста були оцінені, зокрема, за такими критеріями:

пропозиції їжі та напоїв;

культура та нічне життя;

активізм та громадські проєкти;

інклюзивність та соціальне життя;

сталість та важливість зелених насаджень;

екологічні ініціативи.

Лідери рейтингу Time Out – це міста-чемпіони у сферах культури, нових проєктів та ініціатив, які формують світ таким, яким ми всі хочемо його бачити. Мета індексу нашого часопису – дізнатись, що мешканці міст думають про життя та спілкування у своїх населених пунктах прямо зараз,

– пояснює головна редакторка журналу Time Out Керолайн Макгінн.

Найкращі міста світу 2021: рейтинг журналу Time Out