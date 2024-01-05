Втім, є й бюджетні варіанти. Відпочинок там обійдеться не дуже дорого й шестиденний абонемент у високий сезон коштує менш як 275 – 300 євро. Тож пропонуємо вашій увазі 4 курорти Європи, де можна покататися на лижах не за всі гроші світу.

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4 найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи

Боровець, Болгарія

Боровець відомий як локація для зимового відпочинку ще з кінця 19 століття. Тут є 58 кілометрів трас здебільшого для початківців і для лижників середнього рівня. Вони розташовані під відомою гірською вершиною Болгарії, горою Мусала. Висота гори досягає 2 560 метрів над рівнем моря.

Також Боровець радять як місце для вечірок. Тут доволі низькі ціни на алкоголь та розваги.

Бюджетне житло включає проживання в готелях або стандартних апартаментах. Іноді можна знайти акційні пропозиції зі знижками, й тоді тижневе перебування можна "вихопити" навіть за 300 євро.

Курорт Боровець, Болгарія / Фото wikimedia.org

Ціни на скіпаси у високий сезон: близько 178 євро за шість днів.

Вогель, Словенія

Під горою Триглав, яку ранні слов'яни вважали домівкою триголового божества, розташований невеликий, але затишний гірськолижний курорт Вогель. Тут 22 кілометри трас різного рівня складності. Вогель навряд чи можна назвати один із найбільших курортів Європи, але путівники обіцяють незабутні види на Юлійські Альпи, що належать до Східних Альп і знаходяться неподалік від Доломітових.

Інші мальовничі місця Словенії розташовані зовсім неподалік: озеро Бохінь (40 хвилин їзди) і знамените озеро Блед (1 година). Серед пейзажів засніженої природи вони виглядають ще красивіше.

Деякі гостьові будинки зачиняють двері на зиму, але ті, що відкриті й розташовані неподалік від підіймачів, спуск на гірськолижних підіймачах, коштують приблизно 75 євро за двомісний номер.

Що треба знати про курорт Вогель: дивіться відео

Ціни на скіпас у високий сезон: близько 188 євро за п'ять днів.

Sauze d'Oulx, Італія

Величезний гірськолижний район Віа Латтеа (з італійської "Чумацький Шлях") довжиною 440 кілометри розкинувся на кордоні між Францією та Італією. Тут справді багато трас для лижників різного рівня підготовки. Значна частина трас знаходиться на італійській стороні, куди легко дістатися саме з Саузе-д'Улькс, італійського муніципалітету в регіоні П'ємонт.

Дві третини трас на курорті позначено червоним кольором: вони підходять для лижників середнього рівня.

Саме ж село хоча і невелике, але тут можна добре провести час, оточивши себе атмосферою півночі Італії. В центрі села можна знайти заклади, де подають п'ємонтське вино, поленту з кроликом, смажені овочі та інші стравами північної Італії.

Тижневе перебування поблизу крісельного підіймача Clotes коштує менш як 600 євро.

Підіймач на гірськолижному курорті / Фото Pexels

Ціна на скіпаси у високий сезон: 212 євро за шість днів (італійська сторона Via Lattea).

Jasná Nízke Tatry, Словаччина

Найбільший лижний курорт Словаччини має високі вершини та низькі ціни. Ясна – це 49-кілометрова "павутина" лижних трас на горі Хопок висотою 2024 метри. Тут розташовані 20 швидкісними підіймачами, сніг лежить на більш ніж половині території. Є зона для фрирайду, доступне й нічне катання.

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Тут також можна дослідити місцеву культуру. Наприклад, спробувавши ситну місцеву кухню. Це, до слова, гарний варіант для тих, хто прагне відпочити бюджетно. Велика порція національної страви бринзові галушки (галушки з овечим сиром і беконом) і пара келихів пива Zlatý Bažant коштує близько 10 євро.

Доповнити враження можна екскурсією у Влколинець — історичне селище у Словаччині, де зберігся комплекс старовинної забудови. Селище знаходиться між Високими та Низькими Татрами, і в путівниках його називають "справжньою Словаччиною".

Вартість проживання у двомісних номерах – від 100 євро за ніч.

Ясна, Словаччина / Фото Unsplash

Ціна на скіпаси у високий сезон: від 154 євро за шість днів або 274 євро – з нічним катанням.

Зауважимо, раніше Закордон 24 писав про найкрасивіше місце Європи у 2024 році. Ним було визнано стародавнє італійське село на Сицилії, яке, здається, застигло в часі.