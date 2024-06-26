Не Дубай, як можна було б подумати: найдорожчі міста світу у 2024 році

Останнім часом люди переїжджають до різних міст з різних причин. Дехто обирає райони з нижчою вартістю життя та доступнішими послугами, особливо ті, хто працює віддалено, як "цифрові кочівники". І навпаки, зростає кількість людей, які тяжіють до найдорожчих міст світу через кар'єрні можливості.

Фінансова компанія Mercer з'ясувала, у яких містах життя обійдеться найдорожче. Дослідження охопило 226 міст.

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Для складання рейтингу у дослідженні розглянули близько 200 факторів, що впливають на вартість життя у містах. Наприклад, інфляція, місцеві конфлікти та вартість товарів і послуг. Дослідження показало, що два найбільш значущі чинники, що впливають на вартість проживання, – ціни на житло та інфляція.

До трійки лідерів увійшли Гонконг, Сінгапур та Цюрих. А три останні місця посіли Ісламабад, Лагос та Абуджа.

ТОП-10 найдорожчих міст виглядає так:

Гонконг; Сінгапур; Цюрих; Женева; Базель; ​​​Берн; ​​​Нью-Йорк; Лондон; ​​Нассау; ​​Лос-Анджелес.

Гонконг утримує перше місце у рейтингу вже понад 5 років. А сусідні столиці мають такі місця у списку: Рига посіла 61 місце, Вільнюс – 113 місце, Варшава – 135 місце. Мінськ же посів 212 місце.



Гонконг – найдорожче місто у світі у 2024 році / Фото Unsplash

5 маловідомих міст ЄС, які варто відвідати негайно

Поки деякі міста ЄС, такі як Париж і Венеція, змагаються з великим напливом туристів, інші, на жаль, не мають такої популярності серед мандрівників. Проте, відпустка в таких містах може бути відмінним варіантом.

Планувати літню відпустку варто вже. Зокрема, тревел-експерти рекомендують не зволікати з бронюванням квитків та помешкання. Тому найкраще обрати маршрут для себе просто зараз. Закордон 24 розповідає про найбільш недооцінені міста ЄС, які водночас – must visit.