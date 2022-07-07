Йдеться про шикарний дуплекс в Барселоні. Її виставили на продаж за 40 мільйонів євро. Експерти наголошують, що на цю мить це – найдорожча квартира в історії країни.
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Двоповерхове житло розташоване в комплексі Mandarin Oriental Residences на перетині Рaseo de Gràcia та Avenida Diagonal над Casa Seat. Загальна площа помешкання становить 650 квадратних метрів. З її панорамних вікон відкриваються приголомшливі види на Барселону.
Крім цього, у житловому будинку є конференц-зал, спа-салон, басейн з садом та навіть власна бібліотека.
Як виглядає найдорожча квартира в Іспанії
Житловий комплекс Mandarin Oriental Residences / Фото telegram
Житловий комплекс Mandarin Oriental Residences / Фото telegram
Фото: telegram
Фото: telegram
Фото: telegram
Фото: telegram