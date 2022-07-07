Речь идет о шикарном дуплексе в Барселоне. Ее выставили на продажу за 40 миллионов евро. Эксперты отмечают, что на этот момент это самая дорогая квартира в истории страны.

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Двухэтажное жилье расположено в комплексе Mandarin Oriental Residences на пересечении Рaseo de Gràcia и Avenida Diagonal над Casa Seat. Общая площадь дома составляет 650 квадратных метров. Из ее панорамных окон открываются потрясающие виды на Барселону.

Кроме этого, в жилом доме есть конференц-зал, спа-салон, бассейн с садом и даже собственная библиотека.

Как выглядит самая дорогая квартира в Испании



Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences / Фото telegram



​Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences / Фото telegram



Фото: telegram



Фото: telegram



Фото: telegram