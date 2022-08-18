Найдешевші магазини Варшави: свіжий рейтинг цін продуктового кошика, сформований на тлі інфляції

Експерти фіксують в Польщі рекордну інфляцію, а зростання цін в магазинах відчутно б'є по гаманцях поляків. Тож не дивно, що місцеві жителі стали все частіше порівнювати ціни на продукти та обирати вигідніший для себе варіант.

У цьому випадку стане в пригоді свіжий рейтинг "Ціновий кошик". В рамках невеликого аналізу фахівці перевірили в окремих торгових мережах ціни на ті товари, які найчастіше купують поляки, і визначили супермаркети, де середня вартість продуктового кошика найнижча. Перелік сформований на прикладі Варшави.

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Що відомо про рейтинг "Ціновий кошик"

Це спільний проєкт порталів DlaHandlu.pl і PortalSpożywczy.pl, у якому аналізують ціни на основний продуктовий набір у понад 20 різних торговельних мережах. До кошика увійшли найпопулярніші товари – молочні продукти, напої, солодощі, побутова хімія, заморожені продукти, косметика тощо.

Який магазин виявився найдешевшим у Варшаві

Stokrotka – середня ціна кошика покупок становить 370,65 злотих;

E.Leclerc – 366,13 злотих;

Aldi – 358,80 злотих;

Netto – 356,04 злотих;

Dino – 353,67 злотих;

Kaufland – 349,50 злотих;

Carrefour – 345,95 злотих;

Lidl – 342,81 злотих;

Biedronka – 323,73 злотих;

Auchan – 316,04 злотих.

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