Як найкраще дістатися до аеропорту Кракова: детальний маршрут з українських міст

Поки небо України закрите, аеропорти Польщі залишаються дуже популярними для перельотів українців. Летовище в Кракові має широку мережу маршрутів: як класичних авіакомпаній, так і лоукостерів.

Аеропорт Кракова є одним із найзручніших для українців. За своїм навантаженням він поступається лише столичному аеропорту Шопена у Варшаві. Як зручно дістатися до нього з українських міст – детальний маршрут дивіться в матеріалі.

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Як зручно дістатися до аеропорту Кракова

Можна доїхати залізницею прямо зі Львова, Києва та інших міст України. При цьому пасажирам не потрібно робити пересадку на автобуси чи інший автомобільний транспорт. Якщо вам подобається подорожувати потягами, то це ваш варіант.

Щоб доїхати до летовища Кракова з України, потрібно скористатися трьома поїздами: "‎Укрзалізниці" на ділянці з Києва, Львова чи іншого міста до Перемишля, далі польським поїздом PKP на ділянці Перемишль – Краків, а завершити подорож польською електричкою Koleje Małopolskie з вокзалу Кракова до самого аеропорту.

Поїзди з міст України до Перемишля:

Потяг №715 Київ 11:01 – Перемишль 20:25

Потяг №053 Київ 19:46 – Перемишль 06:30

Потяг №705 Київ 20:19 – Перемишль 04:54

Потяг №089 Київ 22:52 – Перемишль 11:13

Потяг №036 Одеса 14:58 – Перемишль 06:30

Потяг №073 Харків 14:07 – Перемишль 11:13

Потяг №032 Запоріжжя 20:15 – Перемишль 15:18

Більше інформації шукайте на сайті "‎Укрзалізниці".

Польська залізниця PKP відправляє поїзди Intercity з Перемишля до Кракова щодня з 4:00 до 19:00 кожні 1 – 2 години. Сама дорога займе 3 години, а ціна квитка залежить від обраного класу вагона (в межах 50 – 80 злотих, це 440 – 710 гривень). Перевірити актуальний розклад потягів можна на офіційному сайті PKP Intercity.

Потяги PKP з Перемишля до Кракова курсують кожні пів години / Фото Polskie Radio

Електрички Koleje Małopolskie курсують щодня (кожних 30 хвилин) між головним залізничним вокзалом Кракова Krakow Główny та аеропортом. Час у дорозі складає 17 хвилин. А ціна квитка – 17 злотих (150 гривень).

Чи можливі запізнення на маршруті

Потрібно закласти додатковий час між пересадками на випадок запізнень потягів або тривалого проходження паспортного контролю в Перемишлі. Прибуття українських поїздів до Польщі в середньому затримується на 2 години. Тому закладайте не менше 3 годин на пересадку на польський потяг до Кракова.

Вартість маршруту до аеропорту Кракова

Скільки буде коштувати поїздка, можна розрахувати на прикладі:

Потяг №053 Київ 19:46 – Перемишль 06:30 (ціна 1800 гривень)

Потяг №3804 Перемишль 10:15 – Краків 13:03, квиток у вагоні другого класу 53 злотих (ціна 470 гривень)

Електричка Краків 13:36 – аеропорт Краків 13:53, квиток 17 злотих (150 гривень)

Загалом виходить 2 420 гривень за залізничний маршрут з Києва прямо до аеропорту Кракова.