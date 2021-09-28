Найбагатшою людиною в Чехії вперше стала жінка

Рейтинг найбагатших чехів та словаків, складений тижневиком Euro, у цьому році очолила Рената Келлнерова. Вона є вдовою чеського фінансиста Петра Келлнера, який трагічно загинув в березні 2021 року.

Друге місце в рейтингу належить магнату нерухомості Радовану Вітеку. До трійки лідерів потрапив Даніель Кржетинський, який веде бізнес переважно в енергетичному секторі. Прем'єр-міністр Андрій Бабіш у вищезгаданому рейтингу багатіїв опустився з четвертої позиції до шостої у порівнянні з минулим роком.

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Що відомо Ренату Келлнерову

Найбагатша людина Чехії управляє майном фінансової групи PPF. Вона перейняла на себе повноваження чоловіка після його смерті.

Вартість майна Ренати Келлнерової і її сім'ї оцінюється у 250 мільярдів крон. У порівнянні з попереднім рейтингом це означає зменшення доходів на 20 мільярдів крон. На таку ситуації вплинуло зменшення вартості компанії Home Credit. Також серед причин експерти називають трагічну смерть глави PPF: мовляв Петро Келлнер, є незамінним у ролі головного корпоративного стратега.

Вартість майна та доходів інших лідерів рейтингу

Радован Вітек, який посів другу сходинку в рейтингу тижневика Euro, володіє активами вартістю 98 мільярдів крон.

Після нього виступає Даніель Кржетинський, багатство якого оцінюється у близько 83 мільярди крон.

На четвертому місці – власник фінансової групи KKCG Карел Комарек. Його майно та доходи оцінюють у 80 мільярдів крон.

Замикає п'ятірку найбагатших чехів і словаків Патрік Ткач, уродженець Братислави, з активами, що оцінюються в 72 мільярди крон.

Андрій Бабіш володіє статками на суму 68 мільярдів крон.

Сумарні активи сотні найбагатших чехів і словаків, за даними видання Euro, оцінюються в 1,6 трильйона крон.

Курс чеської крони становить 1,23 за даними НБУ.