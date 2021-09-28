Второе место в рейтинге принадлежит магнату недвижимости Радовану Витеку. В тройку лидеров попал Даниэль Кржетинський, который ведет бизнес преимущественно в энергетическом секторе. Премьер-министр Андрей Бабиш в вышеупомянутом рейтинге богачей опустился с четвертой позиции до шестой по сравнению с прошлым годом.

Интересно Сервис международных переводов TransferGo празднует 9 лет: что компания делает для украинцев

Что известно о Ренате Келлнеровой

Самый богатый человек Чехии управляет имуществом финансовой группы PPF. Она приняла на себя полномочия мужа после его смерти.

Стоимость имущества Ренаты Келлнеровой и ее семьи оценивается в 250 миллиардов крон . По сравнению с предыдущим рейтингом это означает уменьшение доходов на 20 миллиардов крон. На такую ситуацию повлияло уменьшение стоимости компании Home Credit. Также среди причин эксперты называют трагическую смерть главы PPF: мол, Петр Келлнер б ыл незаменимым в качестве главного корпоративного стратега.

Стоимость имущества и доходов других лидеров рейтинга

Радован Витек, который занял второе место в рейтинге еженедельника Euro, владеет активами стоимостью 98 миллиардов крон.

После него выступает Даниэль Кржетинський, состояние которого оценивается в около 83 миллиардов крон.

На четвертом месте – владелец финансовой группы KKCG Карел Комарек. Его имущество и доходы оценивают в 80 миллиардов крон.

Замыкает пятерку самых богатых чехов и словаков Патрик Ткач, уроженец Братиславы, с активами в суме 72 миллиарда крон.

Андрей Бабиш владеет состоянием в размере 68 миллиардов крон.

Суммарные активы сотни богатейших чехов и словаков, по данным издания Euro, оцениваются в 1,6 триллиона крон