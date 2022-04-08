Навіть звук потяга нагадував вибухи: українка розповіла, як втікала від війни до Ірландії

Киянка Ніна Міщенко на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішила їхати з дитиною до Ірландії. Чоловік жінки залишився вдома.

Своєю історією евакуації жінка поділилася з ірландським виданням The Journal. Зараз Ніна та її син Андрій почуваються в безпеці. Проте, спогади про пережитий страх досі не дають їй спати спокійно.

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Порятунок від війни

Як і всіх українців, 24 лютого 2022 року сім'ю Міщенко розбудили звуки вибухів. 28 лютого Ніна попрощалася з чоловіком та вирушила на Захід. В Ірландії у жінки проживає сестра. Тож українка вирішила поїхати до неї.

До війни Ніна мала чудове життя і кар'єру. Вона працювала директоркою з комунікацій у великій будівельній компанії. Тож агресія Росії стала для неї жахливою несподіванкою.

Це найжахливіший час для Києва з 1941 року, коли на нього напала нацистська Німеччина. Українські діти народжуються в бомбосховищах,

– розповідає Ніна ірландським ЗМІ.

Дорога до безпечного місця була довгою та виснажливою. Спочатку жінка з сином сіли на евакуаційний потяг до Львова. Він був ущент забитий людьми, пригадує киянка. Проте, пасажири підтримували один одного, як могли.

Коли Ніна з сином приїхали до Львова, то вона розплакалася у супермаркеті, бо побачила там таку ж кількість продуктів, як до війни. У цей час в "гарячих точках" України люди перебували у сховищах без води та харчів.

Загалом подорож до кінцевої точки призначення зайняла майже тиждень. 6 годин кияни стояли у черзі на кордоні, щоб потрапити до польського міста Перемишля. Далі поїхали у напрямку Кракова. Звідти вирушили до Відня. Тоді – до Дубліна.

Звук, коли потяг від'їжджає, схожий на вибух, який чути, коли протиповітряна оборона збиває ракету. На вокзалі в Кракові сигнал поїзда схожий на сирену повітряного нальоту. Звук мотоцикла звучить, як кулеметний постріл,

– ділиться емоціями жінка.

Також Ніна розповіла, як волонтери допомагають людям на польському кордоні. Для біженців організували все необхідне: від гарячого чаю з канапками до пелюшок для немовлят та дитячих харчових сумішей.

Попри те, що Ніна все ще чує війну у буденних звуках і дуже сумує за чоловіком, вона каже, що щаслива щодня зустрічати небайдужих людей, які готові допомагати та ділитися усім необхідним.

Українка через війну була змушена поїхати до Ірландії / Фото The Journal