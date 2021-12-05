Виплати контрибутів здійснюються роботодавцями. Як правило, сплачуються вони щокварталу, чотири рази на рік. Розмір контрибутів залежить від типу контракту (тимчасового чи постійного), суми погодинної заробітної плати, кількості робочих годин та сімейних чеків Cassa Unica.

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Як можна сплачувати контрибути для домашніх працівників в Італії

Контрибути в Італії можна сплачувати онлайн на сайті та на поштах, користуючись спеціальними квитанціями, які Інститут соціального забезпечення (Inps) надсилає усім роботодавцям.

Замовити квитанції самостійно можна за номером телефону 803164 або у будь-якому відділенні Inps. За цим же номером працівник може перевірити, чи роботодавець вніс оплату.

Ба більше, сплачувати контрибути для домашніх працівників можна навіть у тютюнових крамницях (табакеріях).

Отже, італійські роботодавці мають багато варіантів для комфортного здійснення оплати.

Зверніть увагу! Контрибути домашніх працівників визначаються на підставі погодинної оплати та робочого графіка. Якщо останній не перевищує 24 години на тиждень, то контрибути обчислюються за трьома рівнями, залежно від погодинної оплати. А якщо працівник працює понад 25 годин на тиждень, то сума стає фіксованою.

Важливо також наголосити на тому, що роботодавець в Італії сплачує повну суму контрибутів. Ця сума містить і частку, яку сплачує домашній працівник.

Наостанок нагадуємо, що до категорії домашніх працівників належать: