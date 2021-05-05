Польські дипломати вважають, що питанням відкриття українських шкіл повинна займатися українська влада. У Києві можновладці не проявляють ініціативи, посилаючись на низький попит.

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Засновник громадської ініціативи "И так поймут!" Роман Матис переконаний, що українська влада повинна бути зацікавленою у фінансуванні українських шкіл за кордоном.

На його думку, це допоможе виховати дітей у проукраїнському дусі, а історично-культурний цикл не буде спотворено політичними поглядами.

Польща фінансує кілька шкіл, у яких навчають українською мовою, однак при такій кількості нашої діаспори тут, цього недостатньо,

– вважає активіст.

Роман розповідає, що у Польщі українську можна дуже часто почути на вулиці. Він вважає, що проблема побутового вживання рідної мови там навіть менша, ніж у деяких регіонах України.

До слова, у шведському місті Гетеборзі українська мова стала шкільним предметом. Зацікавлені мають звернутись до школи, де вчиться їх дитина, та написати заяву. Для введення української мови як предмета, потрібно щонайменше 5 заяв від батьків.