Польские дипломаты считают, что вопросом открытия украинских школ должна заниматься украинская власть. В Киеве чиновники не проявляют инициативы, ссылаясь на низкий спрос.

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Основатель общественной инициативы "И так поймут!" Роман Матис убежден, что украинская власть должна быть заинтересована в финансировании украинских школ за рубежом.

По его мнению, это поможет воспитать детей в проукраинском духе, а историко-культурный цикл не будет искажено политическими взглядами.

Польша финансирует несколько школ, в которых обучение идет на украинском языке, однако при таком количестве нашей диаспоры здесь, этого недостаточно,

– считает активист.

Роман рассказывает, что в Польше украинский можно очень часто услышать на улице. Он считает, что проблема бытового применения родного языка там даже меньше, чем в некоторых регионах Украины.

К слову, в шведском городе Гетеборг украинский язык стал школьным предметом. Заинтересованные должны обратиться в школу, где учится их ребенок, и написать заявление. Для ввода украинского языка как предмета, нужно не менее 5 заявлений от родителей.