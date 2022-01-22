На самые популярные направления вуза могут претендовать более 30 абитуриентов на место. Сейчас больше всего студентов интересует факультет психологии Вроцлавского университета.
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Самые популярные направления Вроцлавского университета
По данным Министерства образования Польши, Вроцлавский университет занимает четвертое место в рейтинге популярнейших вузов страны, а в рейтинге университетов Нижней Силезии ему принадлежит первое место. Упомянутое высшее учебное заведение проигрывает конкуренцию только трем политехническим университетам.
Это большой успех и доказательство того, что образовательное предложение Вроцлавского университета пользуется спросом у молодых людей,
– комментирует ситуацию доктор наук Томаш Калиш.
Десятка направлений вуза, наиболее интересующих желающих получить высшее образование, сейчас выглядит так:
- Психология – 32,8 кандидата на место.
- Кореанистика – 31,7 кандидата на место.
- Коммуникация – 19 кандидатов на место.
- Журналистика и связь с общественностью – 14,2 кандидата на место.
- Английский –14,1 кандидата на место.
- Итальянский – 12,1 кандидата на место.
- Генетика и экспериментальная биология – 11,1 кандидата на место.
- Химия и токсикология – 10,6 кандидата на место.
- Испанская филология – 10,5 кандидата на место.
- Синология – 10,4 кандидата на место.
О Вроцлавском университете
- Вроцлавский университет – один из старейших университетов Центральной и Восточной Европы с более чем 300-летней историей и традициями.
- Является крупнейшим высшим учебным заведением в Нижней Силезии.
- Это единственный польский вуз, который принадлежит к всемирной сети обменов ISEP, в которой принимают участие 250 университетов со всего мира, в том числе 132 американских.
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