На самые популярные направления вуза могут претендовать более 30 абитуриентов на место. Сейчас больше всего студентов интересует факультет психологии Вроцлавского университета.

Интересно "Украинцы за границей": о чем этот видеопроект и почему его стоит посмотреть

Самые популярные направления Вроцлавского университета

По данным Министерства образования Польши, Вроцлавский университет занимает четвертое место в рейтинге популярнейших вузов страны, а в рейтинге университетов Нижней Силезии ему принадлежит первое место. Упомянутое высшее учебное заведение проигрывает конкуренцию только трем политехническим университетам.

Это большой успех и доказательство того, что образовательное предложение Вроцлавского университета пользуется спросом у молодых людей,

– комментирует ситуацию доктор наук Томаш Калиш.

Десятка направлений вуза, наиболее интересующих желающих получить высшее образование, сейчас выглядит так:

Психология – 32,8 кандидата на место. Кореанистика – 31,7 кандидата на место. Коммуникация – 19 кандидатов на место. Журналистика и связь с общественностью – 14,2 кандидата на место. Английский –14,1 кандидата на место. Итальянский – 12,1 кандидата на место. Генетика и экспериментальная биология – 11,1 кандидата на место. Химия и токсикология – 10,6 кандидата на место. Испанская филология – 10,5 кандидата на место. Синология – 10,4 кандидата на место.

О Вроцлавском университете

Вроцлавский университет – один из старейших университетов Центральной и Восточной Европы с более чем 300-летней историей и традициями.

Является крупнейшим высшим учебным заведением в Нижней Силезии.

Это единственный польский вуз, который принадлежит к всемирной сети обменов ISEP, в которой принимают участие 250 университетов со всего мира, в том числе 132 американских.