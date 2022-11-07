Українці в Польщі зможуть безкоштовно навчатися на IT-курсах від Google

Українські біженці, які через війну в Україні, опинилися в Польщі, матимуть шанс піти на навчання за кордоном та змінити професію. Для українців доступні ІТ-курси від Google.

Так, навчання проходитиме в онлайн-школі програмування та цифрових компетенцій Future Collars. В рамках ініціативи Work in Tech Ukraine громадянам України зможуть отримати ключові навички та знання в сфері ІТ.

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Безкоштовне навчання українців у Польщі

Work in Tech Ukraine реалізована INCO за підтримки Google.org. Програма розрахована на 1500 українців, які проживають у Польщі. Біженці отримають безплатний доступ до курсів Google Professional Certificates на популярній платформі Coursera. Крім цього, учасникам будуть доступні різні розвиваючі тренінги, а також соціально-психологічна підтримка.

Які курси доступні

Google Digital Marketing & E-commerce Professional Certificate;

Google IT Support Professional Certificate.

Що отримують учасники навчання

Доступ до платформи Future Collars;

Консультацію з наставником;

Відеотренінги: "Як ефективно вчитися?", "Як створити професійне резюме та підготуватися до співбесіди?", "Де і як знайти роботу в IT або маркетингу?";

Спеціальний курс англійської мови з Eklektika.