Українці в Польщі зможуть безкоштовно навчатися на IT-курсах від Google
Джерело:Future Collars
Українські біженці, які через війну в Україні, опинилися в Польщі, матимуть шанс піти на навчання за кордоном та змінити професію. Для українців доступні ІТ-курси від Google.
Так, навчання проходитиме в онлайн-школі програмування та цифрових компетенцій Future Collars. В рамках ініціативи Work in Tech Ukraine громадянам України зможуть отримати ключові навички та знання в сфері ІТ.
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Безкоштовне навчання українців у Польщі
Work in Tech Ukraine реалізована INCO за підтримки Google.org. Програма розрахована на 1500 українців, які проживають у Польщі. Біженці отримають безплатний доступ до курсів Google Professional Certificates на популярній платформі Coursera. Крім цього, учасникам будуть доступні різні розвиваючі тренінги, а також соціально-психологічна підтримка.
Які курси доступні
- Google Digital Marketing & E-commerce Professional Certificate;
- Google IT Support Professional Certificate.
Що отримують учасники навчання
- Доступ до платформи Future Collars;
- Консультацію з наставником;
- Відеотренінги: "Як ефективно вчитися?", "Як створити професійне резюме та підготуватися до співбесіди?", "Де і як знайти роботу в IT або маркетингу?";
- Спеціальний курс англійської мови з Eklektika.