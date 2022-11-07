Обучение будет проходить в онлайн-школе программирования и цифровых компетенций Future Collars. В рамках инициативы Work in Tech Ukraine гражданам Украины могут получить ключевые навыки и знания в сфере ИТ.

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Бесплатное обучение украинцев в Польше

Work in Tech Ukraine реализована INCO при поддержке Google.org. Программа рассчитана на 1500 украинцев, проживающих в Польше. Беженцы получат бесплатный доступ к курсам Google Professional Certificates на популярной платформе Coursera. Кроме этого, участникам будут доступны разные развивающие тренинги, а также социально-психологическая поддержка.

Какие курсы доступны

Google Digital Marketing & E-commerce Professional Certificate;

Google IT Support Professional Certificate.

Что получают участники обучения

Доступ к платформе Future Collars;

Консультацию с наставником;

Видеотренинги: "Как эффективно учиться?", "Как создать профессиональное резюме и подготовиться к собеседованию?", "Где и как найти работу в IT или маркетинге?";

Специальный курс английского языка по Eklektika.