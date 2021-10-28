Навчання в поліцеальній школі у Польщі: враження студентки з України

В Україні немає аналогів поліцеальних шкіл. Однак, багато українців у Польщі бажають здобути освіту у такому закладі, бо дипломи поліцеальних шкіл визнають у Європі. Українка Тетяна залишила свій відгук після закінчення двох поліцеальних шкіл у сусідній країні.

Поліцеальні школи не вважаються закладами вищої освіти. Вони швидше прирівнюються до українських технікумів. Під час навчання акценти роблять на практичні сторони вивчення предметів.

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Про поліцеальні школи у Польщі

Вступ до поліцеальної школи – це хороша можливість за короткий проміжок часу отримати потрібні навички та професію. Таке навчання для дорослих доступне у багатьох польських містах. Навчання може бути денним, вечірнім, є школи вихідного дня. Тому здобування освіти можна легко поєднувати з роботою.

Навчання в поліцеальній школі триває від 1 до 3 років (залежить від спеціальності). Здобути можна багато фахів: від асистента вчителя до зубного техніка.

Навчання відбувається польською, тому потрібно знати мову на базовому рівні.

Відгук українки про навчання в Польщі

Перша поліцеальна школа, до якої вступила Тетяна, називається Biostudio. Це спеціалізована школа, яка навчає масажистів. На момент вступу в українки не було карти побиту, лише віза. Тому навчатись довелося на платній основі.

Навчання тривало два роки. Заняття проходили у вихідні дні, а практику Тетяні вдалося пройти в санаторії в курортному місті Поляниця-Здруй.

Тятяна зауважує, що методика навчання була на дуже високому рівні. Її вразив професіоналізм викладачів.

Лекції проводили не просто педагоги-теоретики, а справжні професіонали своєї справи. І це великий плюс, оскільки безліч тем розбиралося на прикладах із життя, – зазначає Тетяна.

Після закінчення першої поліцеальної школи Тетяна вирішила покращити свої знання в галузі масажу та медицини. Тому вона вступила до поліцеальної школи Terra Nova. Цього разу – на безоплатній основі. Вона здобула фах медичного опікуна.

Це зараз у Польщі дуже затребувана професія, а тому навчатись у цьому напрямі можна чи не в кожній поліцеальній школі,

– стверджує Тетяна.

У Terra Nova курс тривав один рік. Заняття відбувалися у вихідні дні. Через пандемію навчання частіше було в онлайн-форматі. Проте, за словами Тетяни, цей момент не вплинув на її успішність. Українка склала іспити з чудовими результатами.