Навчальний сезон за кордоном: скільки українських учнів зможуть прийняти польські школи

У Польщі готуються до прийдешнього навчального сезону. Зокрема місцеві школи оптимізовують свої ресурси й можливості, аби у них змогли навчатися якомога більше дітей з України.

Як заявив віцеміністр освіти Томаш Жимковський, у новому навчальному році польські школи матимуть змогу прийняти до 400 тисяч дітей з України. Проте чиновник думає, що українських учнів буде набагато менше.

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Я вважаю, що не буде 400 тисяч, навіть може не бути 200 тисяч – так само як зараз – цих дітей у польській системі освіти. Є багато чинників, які від нас не залежать щодо ситуації в Україні,

– додав Жимковський.

Нагадаємо, що цього навчального року до польських закладів освіти записалося близько 200 тисяч дітей з України. Дитячі садки прийняли 40 тисяч дітей, початкові школи – близько 140 тисяч, загальноосвітні заклади – 20 тисяч.

А зараз дітям з України, як і польським школярам, доступні літні табори – як виїзні, так і денного перебування. Деякі школи організували спеціальні підготовчі класи для юних українців.

Крім цього, влада Польщі готує зміни до закону. Оновлення дозволять працювати українським вчителям, оскільки нині немає двомовного персоналу.

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