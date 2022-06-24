Как заявил вице-министр образования Томаш Жимковский, в новом учебном году польские школы смогут принять до 400 тысяч детей из Украины . Однако чиновник считает, что украинских учеников будет гораздо меньше.

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Я считаю, что не будет 400 тысяч, даже может не быть 200 тысяч – как сейчас – этих детей в польской системе образования. Есть много факторов, которые от нас не зависят, касающихся ситуации в Украине,

– добавил Жимковский.

Напомним, что в этом учебном году в польские учебные заведения записалось около 200 тысяч детей из Украины. Детские сады приняли 40 тысяч детей, начальные школы – около 140 тысяч, общеобразовательные заведения – 20 тысяч.

А сейчас детям из Украины, как и польским школьникам, доступны летние лагеря – как выездные, так и дневного пребывания. Некоторые школы организовали специальные подготовительные классы для юных украинцев.

Кроме этого, власти Польши готовят изменения в закон. Обновления позволят работать украинским учителям, поскольку нет двуязычного персонала.