У трьох польських містах почнуть приймати заяви від українців на національні візи

У Польщі набрали чинності нові правила отримання національної візи для громадян України. Однак не всі українці зможуть оформити такі візи.

Завтра, 22 вересня, в Польщі почнуть працювати пункти прийому заяв від українців для отримання національних віз. Нові правила набрали чинності ще 7 вересня.

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7 вересня 2022 року набирає чинності Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 10 серпня 2022 року про внесення змін до Положення про візи для іноземців, яким запроваджується новий зразок заяви на отримання національної візи з урахуванням можливості подання таких заяв міністру,

– йдеться у повідомленні відомства.

Адреси пунктів прийому заяв на отримання національних віз

Варшава – al. Jerozolimskie, 181B (вхід B-1);

Познань – ul. Franciszka Ratajczaka, 19;

Люблін – ul. Tomasza Zana, 39A.

Працюватимуть ці пункти з 08:30 до 16:30.

Хто може податися на національну візу в Польщі

У МЗС Польщі пояснили, що не всі громадяни України зможуть оформити національну візу, подавши заяву на території сусідньої країни.

Так, за такою візою можуть звертатися українці для роботи водіями у міжнародних перевезеннях. Крім цього, оформити польську національну візу мають право громадяни України, які працюють пілотами або іншими членами екіпажу в цивільній авіації.