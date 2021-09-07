Надзвичайний стан у Польщі: як його введення вплинуло на життя прикордонних міст та селищ
Джерело:inPoland
Президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав указ про введення надзвичайного стану у деяких регіонах Підляшшя та Люблінського воєводства. Таке рішення спричинене складною ситуацією на польсько-білоруському кордоні.
Нещодавно представники опозиції намагались скасувати документ, заявляючи, що немає жодних підстав для введення надзвичайного стану. Однак Сейм відмовився відхилити указ президента – голосування за резолюцію не набрало достатньої кількості голосів.
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Що відомо про надзвичайний стан у Польщі
Згідно з документом, який підписав Анджей Дуда, надзвичайний стан впроваджено на смузі шириною 3 кілометри на територіях Польщі, які межують з Білоруссю. Таким чином він охоплює 183 населені пункти – 115 у Підляському воєводстві та 68 у Люблінському. Діятиме надзвичайний стан протягом 30 днів.
Як зараз живуть люди на прикордонних територіях
Режим надзвичайного стану передбачає, зокрема, такі заходи:
- заборону на масові зібрання;
- заборону фільмування та фотографування окремих ділянок або об'єктів;
- обмеження на відвідування деяких територій;
- обмежений доступ до публічної інформації про діяльність у зоні надзвичайного стану;
- посилення охорони державного кордону та протидії нелегальній міграції.
Крім цього, мешканці прикордонних територій повинні постійно носити з собою документ, який посвідчує їх особу. Для людей старше 18 років це можуть бути водійські посвідчення або паспорти, а для школярів – учнівські квитки.