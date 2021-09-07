Нещодавно представники опозиції намагались скасувати документ, заявляючи, що немає жодних підстав для введення надзвичайного стану. Однак Сейм відмовився відхилити указ президента – голосування за резолюцію не набрало достатньої кількості голосів.

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Що відомо про надзвичайний стан у Польщі

Згідно з документом, який підписав Анджей Дуда, надзвичайний стан впроваджено на смузі шириною 3 кілометри на територіях Польщі, які межують з Білоруссю. Таким чином він охоплює 183 населені пункти – 115 у Підляському воєводстві та 68 у Люблінському. Діятиме надзвичайний стан протягом 30 днів.

Як зараз живуть люди на прикордонних територіях

Режим надзвичайного стану передбачає, зокрема, такі заходи:

заборону на масові зібрання;

заборону фільмування та фотографування окремих ділянок або об'єктів;

обмеження на відвідування деяких територій;

обмежений доступ до публічної інформації про діяльність у зоні надзвичайного стану;

посилення охорони державного кордону та протидії нелегальній міграції.

Крім цього, мешканці прикордонних територій повинні постійно носити з собою документ, який посвідчує їх особу. Для людей старше 18 років це можуть бути водійські посвідчення або паспорти, а для школярів – учнівські квитки.