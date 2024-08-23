У МЗС України наголосили, що Кабмін вже схвалив відповідну постанову. Тим часом сама система е-Консул вже перебуває у тестовому режимі.

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Що Кулеба каже про е-Консул

Кулеба – глава МЗС України – привітав рішення. Він наголосив, що цей проєкт – результат спільної системної роботи відомства. е-Консул створює низку нових можливостей для українців, які перебувають за кордоном.

Модернізована система е-Консул зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном.МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги,

– наголосив Кулеба.

Що змінить е-Консул:

одні консульські дії повністю перейдуть в онлайн формат;

інші – можна буде здійснити значно швидше та простіше.

За оптимістичним сценарієм, система е-Консул запрацює ще до кінця 2024 року.

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