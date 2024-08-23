В МИД Украины отметили, что Кабмин уже одобрил соответствующее постановление. Между тем сама система е-Консул уже находится в тестовом режиме.

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Что Кулеба говорит о е-Консуле

Кулеба – глава МИД Украины – приветствовал решение. Он отметил, что этот проект – результат совместной системной работы ведомства. е-Консул создает ряд новых возможностей для украинцев, которые находятся за рубежом.

Модернизированная система е-Консул сделает сервисы МИД доступнее и быстрее для большего количества граждан Украины за рубежом. МИД также продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%, в зависимости от типа услуги,

– подчеркнул Кулеба.

Что изменит е-Консул:

одни консульские действия полностью перейдут в онлайн формат;

другие – можно будет осуществить значительно быстрее и проще.

По оптимистическому сценарию, система е-Консул заработает еще до конца 2024 года.

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