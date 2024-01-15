Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців: деталі від МЗС

У Міністерстві закордонних справ Польщі припускають можливість прибуття нової хвилі біженців з України. У відомстві заздалегідь готуються до такого сценарію.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. У МЗС закликали країну бути готовою до нової хвилі біженців з України.

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Польща прогнозує збільшення потоку біженців

У польському міністерстві не виключають, що російська агресія продовжить поширюватись територією України на захід.

Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до зсуву фронту на Захід і спричинить прибуття до Польщі мільйонів додаткових українців, переважно жінок і дітей,

– заявив Анджей Шейна.

Дипломат також наголосив на тому, що до такого розвитку подій має бути готова не лише польська держава, а й суспільство. За його словами, нова хвиля біженців може стати тягарем для Польщі, однак країна не відмовиться надати українцям притулок.

На які проблеми скаржаться українці в Польщі

за даними Євростату , наразі у Польщі під тимчасовим захистом перебувають майже мільйон українців.

Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee) дослідив проблеми українських біженців у Польщі. 327 українців у Варшаві, Познані та Катовіце запитали про труднощі й виклики, які постають перед ними в країні.

Респонденти розповіли, що одним з найважливіших питань для них є ризик припинення дії PESEL UKR та пов'язаних із ним соціальних виплат. 45% біженців з України мали труднощі з доступом до медицини в Польщі. І через це значна кількість людей мусили їхати на лікування до України.

Також опитані скаржилися на проблеми на роботі. За результатами дослідження, 66% мали принаймні один випадок експлуатації або дискримінації на робочому місці.