Небачена розкіш: у музеї Орсе можна переночувати та побачити відкриття Олімпіади з тераси

Airbnb представив можливість для гостей забронювати кімнату для ночівлі в престижному музеї Орсе в Парижі. Цей унікальний досвід надасть відвідувачам можливість стати свідками відкриття літніх Олімпійських ігор з вишуканої тераси на даху музею.

Згідно з анонсом, бронювання розпочнеться 21 травня. Гості матимуть можливість забукати житло на одну ніч, що включає приватну екскурсію музеєм та вишукану вечерю з класичними стравами французької кухні.

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У музеї Орсе можна буде переночувати

У нещодавньому оголошенні на Airbnb дизайнер Матьє Леаннер, відомий завдяки створенню факела для літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, продемонстрував унікальну пропозицію житла.

В оголошенні підкреслюється наявність олімпійського факела, який буде виставлений на видному місці в спеціально відведеній ніші в кімнаті.



У музеї Орсе можна переночувати та побачити відкриття Олімпіади з тераси / Фото Airbnb

Така пропозиція є частиною нового оновлення Airbnb Icons. Новий проєкт пропонує не просто нічліг, а й враження. Наприклад, можна потрапити на концерт у вітальні до Doja Cat та багато іншого.

Окрім того, з оновленням з'явилися нові можливості для групових поїздок, загальні списки бажань, запрошення у подорожі та інші фічі. Дізнатися про все (і переглянути доступні Icons) можна тут.

Які умови пропонують / Фото Airbnb

У Луврі проводитимуть тренування з йоги та танців

Престижний музей Лувр у Парижі проводить заняття йогою та вправами у своїх знакових галереях. Це відбувається у рамках загальноміської культурної ініціативи напередодні Олімпійських ігор.

Лувр у травні став майданчиком для тренувань. Щодня до кінця місяця там будуть проводити заняття з йоги та танців.