В Італії піднімають плату за музеї: так допоможуть постраждалому від повеней регіону

Уряд Італії підвищив вартість входу в державні музеї на 1 євро. Гроші спрямують на відбудову північних регіонів, які найбільше зазнали лиха від повеней.

Музеї допомагають зібрати кошти

Підвищення ціни за вхід до музеїв Італії – тимчасове. Виручені кошти підуть на ремонт пошкоджених культурних закладів. Також проведуть спеціальну лотерею для збору додаткових грошей. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

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Вхідні квитки до італійських музеїв тимчасово подорожчають, але не критично – лише на 1 євро. Середня вартість входу в місцеві музеї становить 5 - 15 євро. Але найпопулярніші з них, як Сікстинська капела, музеї Ватикану, галерея Уффіці і Палаццо Веккьо, коштують дорожче – понад 20 євро.

Черга на вхід до Колізею / Фото Rome Vacation Tips

Всього уряд Італії ухвалив виділити понад 2 мільярди євро допомоги постраждалому від повеней регіону Емілія-Романья. Додатково там призупинили сплату податків та комунальних платежів на найближчі місяці. Жителі постраждалого регіону також можуть не платити іпотеку.

Нагадаємо, минулого тижня повінь на півночі Італії забрала щонайменше 14 життів. Через надмірні опади в регіоні відбулось понад 300 зсувів ґрунту. Понад 36 тисяч жителів Емілія-Романьї мусили покинути свої домівки.