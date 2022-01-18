Юристи радять, якщо є можливість, уникати виплат зарплати готівкою. Доцільніше віддавати перевагу методам, які можна відстежити. Навіть тоді, коли сума компенсації є мінімальною. Це дає можливість, серед іншого, скористатися податковими пільгами.

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За якої умови домашні робітники та доглядальниці можуть отримувати зарплату готівкою

З нового року в Італії змінилися розміри та правила виплати зарплати готівкою домашнім робітницям та доглядальницям. Так, в країні донедавна було встановлено ліміт виплат готівкою – 1 000 євро. Грошові винагороди, більші за зазначений ліміт, роботодавці повинні були виплачувати на банківські рахунки працівників.

Зараз ліміт підвищили до 1 500 євро. Відповідно, з 1 січня 2022 року для тих, хто виплачує домашнім працівникам зарплату в сумі понад 1 500 євро готівкою, передбачено адміністративне стягнення. Його розмір залежатиме від ситуації. Стягнення може бути в межах від 3 000 до 50 000 євро.

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