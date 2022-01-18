Юристы советуют, если есть возможность, избегать выплаты зарплаты наличными. Целесообразнее отдавать предпочтение методам, которые можно отследить. Даже тогда, когда сумма компенсации минимальна. Это позволяет, среди прочего, воспользоваться налоговыми льготами.

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При каком условии домашние рабочие и сиделки могут получать зарплату наличными

С нового года в Италии изменились размеры и правила выплаты зарплаты наличными домашним работницам и сиделкам. Так, в стране до недавнего времени был установлен лимит выплат наличными – 1 000 евро . Денежные вознаграждения, больше указанного лимита, работодатели должны были выплачивать на банковские счета работников.

Сейчас лимит повысили до 1 500 евро . Соответственно, с 1 января 2022 года для тех, кто выплачивает домашним работникам зарплату в сумме свыше 1 500 евро наличными, предусмотрено административное взыскание. Его размер будет зависеть от ситуации. Взыскание может быть в пределах от 3 000 до 50 000 евро.