Чи можна поїхати в Польщу без закордонного паспорта: у ДПСУ розставили крапки над "і"

Польща продовжує надавати допомогу українцям, які рятуються від війни. Окрім того, вона є транзитною країною на шляху до інших держав ЄС. Українців цікавить, чи можна в'їхати до Польщі без закордонного паспорта.

Після 24 лютого 2022 року Польща робила винятки для деяких українців, які виїжджали з гарячих точок, й дозволяла перетнути кордон за внутрішнім паспортом. Яка ситуація зараз, Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України – розповів у коментарі Закордон 24.

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Що каже Демченко

Усім, хто збирається перетнути кордон з Польщею, Демченко рекомендує взяти з собою закордонний паспорт. Якщо ж його наразі немає, найкраще оформити документ і вже тоді планувати поїздку. До слова, вартість закордонних паспортів зросла з 1 квітня 2024 року.

Водночас, за словами речника ДПСУ, польська сторона може зробити виняток й пропустити людину за внутрішнім паспортом. Однак для цього має бути серйозна причина. Наприклад, якщо українка або українець доведе, що справді рятується від війни й виїжджає з прифронтової зони.

Водночас варто розуміти, що такий процес займе час. Зокрема, польські прикордонники можуть сконтактуватися з колегами з інших країн. Це варто врахувати при плануванні свого перебування у Польщі. Зокрема, якщо купуєте квитки на потяг або автобус.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну притулок на території Польщі знайшли сотні тисяч українців. Однак станом на 2024 рік все частіше фіксують переїзди людей до сусідньої Німеччини.