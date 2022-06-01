Так, з огляду на ситуацію на українських АЗС, коли не на усіх станціях є можливість заправитися бензином чи дизелем, українських водіїв все більше цікавить таке питання: чи можна при перетині українсько-польського кордону мати в машині каністру з запасним пальним?

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Чи можна ввозити в Польщу пальне в каністрах на приватній автівці

Українські митники повідомили, що перевезення в каністрах будь-якого пального через кордон заборонено. Дозволено мати зі собою ту кількість бензину чи дизельного пального, скільки може вмістити бак вашої машини. Якщо ж раптом у багажнику прикордонники виявлять запаси пального, то його доведеться позбутися: залити в бак, якщо ж не поміщається, можна поділитися з тими водіями, які стоять в черзі поряд з вами, або ж просто вилити.

Зауважте! Кордон можна перетинати на машині з повним баком пального, але не більше, ніж 200 літрів.

Обовязкові предмети, які повинні бути в авто при в'їзді до Польщі

Вогнегасник

Запасне колесо

Знак аварійної зупинки

Аптечка

Світловідбивні жилети (кількість жилетів має дорівнювати кількості пасажирів).

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Що заборонено перевозити через польський кордон

Зброю;

Хімічні та токсичні речовини;

Психотропні та наркотичні препарати;

Неліцензоване (піратське) програмне забезпечення, матеріали порнографічного змісту;

Ювелірні цінності та предмети старовини (без дозволу на вивіз);

Рослини та тварини, які перебувають під загрозою зникнення;

Молоко та молочні продукти (сир, олія тощо);

М'ясо, м'ясо, сало;

Консервні вироби;

Овочі, насіння, рослини, фрукти (крім ананасів, кокосів, бананів, фініків та дуріану), які ввозять до Польщі, повинні мати фітосанітарний сертифікат. Його має видати офіційна служба захисту рослин у країні походження.

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