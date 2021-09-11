Чи можна стягнути аліменти з боржника, який проживає за кордоном

Виїзд за кордон на постійне місце проживання не звільняє платника аліментів від необхідності фінансово забезпечувати свого нащадка. Обов'язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття є однаковим для всіх громадян, зокрема емігрантів.

На цьому наголошує Міністерство юстиції України. Важливий нюанс, на який слід звернути увагу: аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.

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Детальніше про стягнення аліментів, якщо одна сторона перебуває за межами України

Мін'юст зазначає, що Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють розв'язувати питання щодо стягнення аліментів. Якщо батьки з якихось причин не можуть самостійно врегулювати всі моменти щодо обов'язку забезпечення дитини, то слід звернутися до міжнародно-правового механізму вирішення цих питань. Передусім – шляхом звернення до суду.

Якщо одна зі сторін живе за кордоном, то при поданні судового позову потрібно враховувати положення відповідних міжнародних договорів України, які діють у відносинах між Україною та іноземною державою. Тобто, щоб стягнути аліменти з такої особи, необхідно звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із відповідним клопотанням. Також можна звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає платник аліментів із заявою про винесення рішення щодо аліментів.

Якщо виникає необхідність стягнення аліментів з людини, яка перебуває на території іноземної держави, з якою Україною укладено міжнародний договір, то через органи юстиції можна надіслати відповідну заяву. Міністерство юстиції України впродовж місяця після отримання заяви виконує такі дії:

перевіряє наявність у заяві всієї необхідної інформації та наявність інших документів;

може за потреби повернути заяву для дооформлення;

заповнює формуляр про передачу та направляє його разом із заявою до центрального органу запитуваної Договірної держави;

допомагає заявнику у здійснення перекладу документів (якщо є така потреба);

на звернення центрального органу запитуваної Договірної держави надає засвідчені компетентним органом України копії документів;

після отримання інформації від іноземних органів надсилає позивачеві письмове повідомлення про хід та результати розгляду заяви чи клопотання.