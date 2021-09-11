Можно ли взыскать алименты с должника, проживающего за рубежом
Источник:Министерство юстиции Украины
Выезд за границу на постоянное место жительства не освобождает плательщика алиментов от необходимости финансово обеспечивать свое потомство. Обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия является одинаковой для всех граждан, в том числе эмигрантов.
Это подчеркивает Министерство юстиции Украины. Важный нюанс, на который следует обратить внимание: алименты от граждан других государств в Украине не облагаются налогами.
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Подробнее о взыскании алиментов, если одна сторона находится за пределами Украины
Минюст отмечает, что Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, которые позволяют решать вопрос о взыскании алиментов. Если родители по каким-то причинам не могут самостоятельно урегулировать все моменты относительно обязанности обеспечения ребенка, то следует обратиться к международно-правовому механизму решения этих вопросов. Прежде всего – путем обращения в суд.
Если одна из сторон живет за границей, то при подаче судебного иска нужно учитывать положения соответствующих международных договоров Украины, что действуют в отношениях между Украиной и иностранным государством. То есть, чтобы взыскать алименты с такого лица, необходимо обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с соответствующим ходатайством. Также можно обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает плательщик алиментов с заявлением о вынесении решения по поводу алиментов.
Если возникает необходимость взыскания алиментов с человека, находящегося на территории иностранного государства, с которым у Украины есть заключенный международный договор, то через органы юстиции можно прислать соответствующее заявление. Министерство юстиции Украины в течение месяца после получения заявления выполняет следующие действия:
- проверяет наличие в заявлении всей необходимой информации и наличие других документов;
- может при необходимости вернуть заявление для дооформления;
- заполняет формуляр о передаче и направляет его вместе с заявлением в центральный орган запрашиваемого Договорного государства;
- помогает заявителю в осуществлении перевода документов (если требуется);
- на обращение центрального органа запрашиваемого Договорного государства предоставляет заверенные компетентным органом Украины копии документов;
- после получения информации от иностранных органов направляет истцу письменное сообщение о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства.