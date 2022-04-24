Чи можна у Польщі пити воду з-під крана

В Україні одні звикли фільтрувати місцеву воду або ж купувати бутельовану, а інші сміливо п'ють просто з-під крана. А яка з цим ситуація у Польщі?

Так, на думку експертів вода, що подається у будинки польськими водоканалами, повністю відповідає сучасним нормам. Її можна пити "в сирому" виді і не потрібно фільтрувати чи кип'ятити водопровідну воду.

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Ба більше, воду з-під крана можна пити у всіх містах Польщі. Перед тим, як вода потрапляє на кухні, вона проходить регулярний біологічний і хімічний контроль та постійно очищається.

Вода в кранах – мінеральна, у ній міститься кальцій та магній. Цікаво, що рівень мінералів залежить від міста: наприклад, у Кракові їх більше, ніж у Варшаві. Крім цього, накип у чайнику – нормальне явище на польських кухнях. Це осад, який утворюється під час нагрівання мінералів.

І ось ще одна причина пити водопровідну воду – вона коштує приблизно у 200 разів дешевше за бутельовану.

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