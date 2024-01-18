Чому авіакомпанії насправді беруть гроші за додаткову ручну поклажу: пояснює бос Ryanair

Генеральний директор найбільшого лоукостера у світі Ryanair розсекретив справжню причину, чому перевізники стягують додаткові гроші за "‎зайву" ручну поклажу. Це не тому, що великі компанії хочуть заробити більше.

Майкл О'Лірі наголосив, що плата за додатковий багаж безпосередньо пов'язана з безпекою польотів. Також гендиректор Ryanair закликав до стандартизації розмірів ручної поклажі по всій Європі.

Читайте також Справжній готель у центрі аеропорту: який вигляд він має – розкішні фото

Менше багажу на борт

Додаткові витрати — це головний фактор, який стимулює мандрівників брати на борт менше валіз.

Є проблема з безпекою ручної поклажі. Ми не стягуємо додаткову плату, тому що нам потрібні ваші гроші, ми стягуємо плату за ручну поклажу, щоб ви подорожували з меншою кількістю багажу,

– підкреслив Майкл О'Лірі.

Чому стандартизація розмірів ручної поклажі важлива?

Великі перевізники закликають розробити єдиний розмір кабінного багажу, який має бути однаковим для всіх авіакомпаній Європи. Такі заходи також підтримує авіаційна група A4E, яка представляє майже 20 європейських перевізників, включаючи таких гігантів як: easyJet, Air France-KLM, Ryanair, Lufthansa, TAP Air Portugal, Finnair та Aegean.

Всі авіакомпанії групи A4E в Європі заявили, що зберуться разом і визначать розміри ручної поклажі. Жоден з аеропортів не може обробити всі сумки, які люди хочуть взяти з собою. Ми, як галузь, повинні мати набагато чіткіші правила, пасажири плутаються. Ми всі повинні мати однакові розміри,

– наполягає О'Лірі.

Якщо дозволити пасажирам без проблем проносити на борт стільки ручної поклажі, скільки вони забажають, це може призвести до кількох серйозних проблем. Збільшаться черги на контролі, адже працівники аеропорту не будуть встигати перевірити кожну сумку.

В салонах літаків буде бракувати місця й сумки та пакети просто нікуди буде подіти. А якщо вся ручна поклажа мандрівників не влізатиме в літак і це з'ясується уже на стадії посадки, борт не зможе злетіти, допоки речі не перемістять у багажне відділення або не залишать в аеропорту.

Габарити ручної поклажі Ryanair

Зараз пасажирам дозволено безкоштовно взяти на борт літака Ryanair невелику сумку або рюкзак. Розміри не мають перевищувати 40х20х25 сантиметрів. Якщо пасажиру необхідна ще одні сумка в салон, неважливо якого вона буде розміру і призначення — сумка для ноутбука, жіноча сумочка або пакет, доведеться сплатити за пріоритетне бронювання або додатковий багаж.

Нова послуга страхування багажу від Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air запускає нову послугу для пасажирів — страхування багажу. Якщо валізи "‎загубляться" дорогою, перевізник обіцяє компенсацію до 600 євро. Гроші виплатять за однієї умови — якщо багаж затримається на більш ніж 96 годин.

Цю послугу лоукостер запустив спільно з компанією Blue Ribbon Bags, яка буде відстежувати загублений багаж і виплачувати компенсацію. Можливість застрахувати валізи не безкоштовна. Вона вартує 2,5 євро за кожен переліт. За одну втрачену сумку можна отримати 300 євро, а максимум — 600 євро за всі загублені валізи.