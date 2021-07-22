Можливості для молоді: скільки можна заробити в Польщі під час літніх канікул

Літо – це чудова можливість заробити. Адже у цю пору є багато вакансій для тимчасових працівників. Рейтинг 15 найпривабливіших вакансій для молоді склали експерти рекрутингової компанії Personnel Service.

Цікаво, що у першому кварталі 2021 року, згідно з даними Główny Urząd Statystyczny, показник зайнятості серед молоді віком 15 – 24 роки у Польщі становив 26,3%. Для порівняння, серед людей від 25 років зайнятими є понад 75% населення.

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Пропозиції роботи для студентів у Польщі

Personnel Service запевняє, що молоді люди у Польщі можуть отримувати 20 злотих (близько 140 гривень) нетто за годину, якщо працюватимуть на музичних фестивалях або доглядатимуть чужих дітей.

18 – 20 злотих (приблизно 126 – 140 гривень) нетто за годину можуть також заробляти рятувальники та інструктори з віндсерфінгу.

Далі для молоді польський ринок праці пропонує такі способи літнього підробітку (у брутто за годину):

касиром – 16 злотих (близько 112 гривень);

– 16 злотих (близько 112 гривень); збирачем сезонних фруктів, ягід та овочів – 15,5 злотих (близько 108 гривень);

– 15,5 злотих (близько 108 гривень); вихователем у таборі – 15,5 злотих (близько 108 гривень);

– 15,5 злотих (близько 108 гривень); працівником рецепції у готелі – 15 злотих (близько 107 гривень);

– 15 злотих (близько 107 гривень); працівником в кінотеатрі – 14,5 злотих (близько 102 гривень);

– 14,5 злотих (близько 102 гривень); продавцем морозива – 14,5 злотих (близько 102 гривень);

– 14,5 злотих (близько 102 гривень); оператором у кол-центрі – 14,5 злотих (близько 102 гривень);

– 14,5 злотих (близько 102 гривень); офіціантом – 14 злотих (близько 96 гривень);

– 14 злотих (близько 96 гривень); допоміжним персоналом на кухні – 13,5 злотих (близько 94,5 гривень);

– 13,5 злотих (близько 94,5 гривень); продавцем сувенірів – 13,5 злотих (близько 94,5 гривень).

Також у Польщі потребують як сезонних, так і постійних працівників у готельно-ресторанній сфері.