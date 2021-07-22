Интересно, что в первом квартале 2021 года, согласно данным Główny Urząd Statystyczny, показатель занятости среди молодежи в возрасте 15 – 24 года в Польше составил 26,3%. Для сравнения, среди людей от 25 лет занятыми являются более 75% населения.

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Предложения работы для студентов в Польше

Personnel Service уверяет, что молодые люди в Польше могут получать 20 злотых (около 140 гривен) нетто в час, если будут работать на музыкальных фестивалях или ухаживать за чужими детьми.

18 – 20 злотых (примерно 126 – 140 гривен) нетто за час могут также зарабатывать спасатели и инструкторы по виндсерфингу.

Далее для молодежи польский рынок труда предлагает такие способы летней подработки (в брутто в час):

кассиром – 16 злотых (около 112 гривен);

собирателем сезонных фруктов, ягод и овощей – 15,5 злотых (около 108 гривен);

воспитателем в лагере – 15,5 злотых (около 108 гривен);

работником рецепции в отеле – 15 злотых (около 107 гривен);

работником в кинотеатре – 14,5 злотых (около 102 гривен);

продавцом мороженого – 14,5 злотых (около 102 гривен);

оператором в колл-центре – 14,5 злотых (около 102 гривен);

официантом – 14 злотых (около 96 гривен);

персоналом на кухне – 13,5 злотых (около 94,5 гривны);

продавцом сувениров – 13,5 злотых (около 94,5 гривны).