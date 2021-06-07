Чи може іноземець безкоштовно навчатися у Краківському економічному університеті

У Краківському економічному університеті здобуває освіту близько 21 тисяча студентів, серед яких багато українців. В рамках міжнародних програм ERASMUS, Direct Entry та CEEPUS університет співпрацює з понад 200 ВНЗ з усього світу. Через це студенти можуть навчатися або стажуватися за кордоном та отримувати подвійні дипломи.
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Про університет
Краківський економічний університет був заснований у 1925 році. Його головний кампус розташований недалеко від історичного центру Кракова. Туди можна легко добратися пішки або на громадському транспорті. До головного залізничного вокзалу від закладу можна дійти за 5 хвилин.
Також біля університету розміщений Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny) – одна з визначних сакральних пам'яток Кракова. Отже, розташування ВНЗ є дуже вигідним.
В університеті є 14 комп'ютерних аудиторій, велика книжкова та електронна бібліотеки, спортивний комплекс з критим басейном і сауною.
Головний корпус Краківського Економічного Університету / Фото uek.krakow.pl
Факультети та спеціальності
Університет дає можливість навчатися на 5 факультетах:
- Економіки та Міжнародних Відносин;
- Економіки та Державного Управління;
- Права та Фінансів;
- Управління;
- Товарознавства.
Студенти можуть обрати навчання, як на бакалавраті, що триває 3 роки (6 семестрів), так і на дворічній магістратурі (4 семестри). Кожен зі ступенів можна здобувати на денній або заочній формі.
Здобувати освіту в університеті можна як польською та англійською мовами. Це залежить від обраної спеціальності.
Вартість навчання в економічному університеті Кракова
Для більшості іноземців навчання в КЕУ буде платним. Ціна залежить від форми навчання (денна, заочна), ступеня, який бажаєте здобути, та мови, якою будуть вкладати матеріал.
Вартість навчання за семестр на денній формі:
- бакалавр – 4,8 тисячі злотих (близько 36 тисяч гривень), якщо навчання польською мовою, і 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою;
- магістр – 5,3 тисячі злотих (близько 39,8 тисячі гривень), якщо навчання польською мовою, і 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою.
Вартість навчання за семестр на заочній формі:
- бакалавр – 2,6 тисячі злотих (близько 19,5 тисяч гривень), якщо навчання польською мовою, і 4,7 тисячі злотих (близько 35,2 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою;
- магістр – 3 тисяч злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання польською мовою, і 4,7 тисячі злотих (близько 35,2 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою.
Оплата за перший семестр вноситься повною сумою за один раз. Зробити це необхідно до 1 жовтня, тобто до початку навчального року.
З другого семестру гроші можна вносити частинами. Умови оплати прописуються в договорі.
Крім того, всі майбутні студенти мають заплатити реєстраційний внесок, що складає 85 злотих. Це близько 637,5 гривень.
Чи може іноземець безкоштовно навчатися у Краківському економічному університеті
Для іноземних громадян передбачені варіанти безкоштовного навчання. Щоб претендувати на нього, студент має пред'явити:
- карту поляка або рішення про підтвердження польського походження;
- дозвіл на постійне проживання або підтвердження того, що людина є довгостроковим резидентом Європейського Союзу;
- статус біженця, наданий в Польщі, або документ про тимчасовий захист на території Польщі;
- сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної, принаймні на рівні С1.
Краківський економічний університет з висоти пташиного польоту / Фото cfm.uek.krakow.pl