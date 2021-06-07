Чи може іноземець безкоштовно навчатися у Краківському економічному університеті

У Краківському економічному університеті здобуває освіту близько 21 тисяча студентів, серед яких багато українців. В рамках міжнародних програм ERASMUS, Direct Entry та CEEPUS університет співпрацює з понад 200 ВНЗ з усього світу. Через це студенти можуть навчатися або стажуватися за кордоном та отримувати подвійні дипломи.

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Про університет

Краківський економічний університет був заснований у 1925 році. Його головний кампус розташований недалеко від історичного центру Кракова. Туди можна легко добратися пішки або на громадському транспорті. До головного залізничного вокзалу від закладу можна дійти за 5 хвилин.

Також біля університету розміщений Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny) – одна з визначних сакральних пам'яток Кракова. Отже, розташування ВНЗ є дуже вигідним.

В університеті є 14 комп'ютерних аудиторій, велика книжкова та електронна бібліотеки, спортивний комплекс з критим басейном і сауною.

Головний корпус Краківського Економічного Університету / Фото uek.krakow.pl

Факультети та спеціальності

Університет дає можливість навчатися на 5 факультетах:

Економіки та Міжнародних Відносин;

Економіки та Державного Управління;

Права та Фінансів;

Управління;

Товарознавства.

Студенти можуть обрати навчання, як на бакалавраті, що триває 3 роки (6 семестрів), так і на дворічній магістратурі (4 семестри). Кожен зі ступенів можна здобувати на денній або заочній формі.

На деяких спеціальностях навчання можливе лише на бакалавраті. Воно триває 3,5 роки (7 семестрів) та закінчується отриманням диплома інженера. Після цього можна податися у докторантуру.

Здобувати освіту в університеті можна як польською та англійською мовами. Це залежить від обраної спеціальності.

Вартість навчання в економічному університеті Кракова

Для більшості іноземців навчання в КЕУ буде платним. Ціна залежить від форми навчання (денна, заочна), ступеня, який бажаєте здобути, та мови, якою будуть вкладати матеріал.

Вартість навчання за семестр на денній формі:

бакалавр – 4,8 тисячі злотих (близько 36 тисяч гривень), якщо навчання польською мовою, і 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою;

– 4,8 тисячі злотих (близько 36 тисяч гривень), якщо навчання польською мовою, і 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою; магістр – 5,3 тисячі злотих (близько 39,8 тисячі гривень), якщо навчання польською мовою, і 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою.

Вартість навчання за семестр на заочній формі:

бакалавр – 2,6 тисячі злотих (близько 19,5 тисяч гривень), якщо навчання польською мовою, і 4,7 тисячі злотих (близько 35,2 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою;

– 2,6 тисячі злотих (близько 19,5 тисяч гривень), якщо навчання польською мовою, і 4,7 тисячі злотих (близько 35,2 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою; магістр – 3 тисяч злотих (близько 22,5 тисячі гривень), якщо навчання польською мовою, і 4,7 тисячі злотих (близько 35,2 тисячі гривень), якщо навчання англійською мовою.

Для більшості спеціальностей ціни однакові, проте є винятки. Наприклад, єдине магістерське навчання за напрямом "Право", яке триває 5 років, коштуватиме 6,6 тисячі злотих (близько 49,5 тисяч гривень) за семестр при стаціонарному навчанні або 3,3 тисячі злотих (24,75 тисячі гривень) при заочному.

Оплата за перший семестр вноситься повною сумою за один раз. Зробити це необхідно до 1 жовтня, тобто до початку навчального року.

З другого семестру гроші можна вносити частинами. Умови оплати прописуються в договорі.

Крім того, всі майбутні студенти мають заплатити реєстраційний внесок, що складає 85 злотих. Це близько 637,5 гривень.

Чи може іноземець безкоштовно навчатися у Краківському економічному університеті

Для іноземних громадян передбачені варіанти безкоштовного навчання. Щоб претендувати на нього, студент має пред'явити:

карту поляка або рішення про підтвердження польського походження;

дозвіл на постійне проживання або підтвердження того, що людина є довгостроковим резидентом Європейського Союзу;

статус біженця, наданий в Польщі, або документ про тимчасовий захист на території Польщі;

сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної, принаймні на рівні С1.

Краківський економічний університет з висоти пташиного польоту / Фото cfm.uek.krakow.pl