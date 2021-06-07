Может ли иностранец бесплатно учиться в Краковском экономическом университете

В Краковском экономическом университете получают образование около 21 тысячи студентов, среди которых много украинцев. В рамках международных программ ERASMUS, Direct Entry и CEEPUS университет сотрудничает с более 200 вузов со всего мира. Поэтому студенты могут учиться или стажироваться за рубежом и получать двойные дипломы. 

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Об университете

Краковский экономический университет был основан в 1925 году. Его главный кампус расположен недалеко от исторического центра Кракова. Туда можно легко добраться пешком или на общественном транспорте. К главному железнодорожного вокзала от заведения можно дойти за 5 минут.

Также недалеко от университета расположен Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny)  один из сакральных памятников Кракова. Следовательно, расположение вуза является очень выгодным.

В университете есть 14 компьютерных аудиторий, большая книжная и электронная библиотеки, спортивный комплекс с крытым бассейном и сауной. 

Главный корпус Краковского экономического университета / Фото uek.krakow.pl

Факультеты и специальности

Университет дает возможность учиться на 5 факультетах:

  • Экономики и международных отношений;
  • Экономики и Государственного управления;
  • Права и Финансов;
  • управления;
  • Товароведения.

Студенты могут выбрать обучение, как на бакалавриате, что длится 3 года (6 семестров), так и на двухлетней магистратуре (4 семестра). Каждый из степеней можно проходить на дневной или заочной форме.

Получать образование в университете можно как на польском и английском языках. Это зависит от выбранной специальности.

Стоимость обучения в экономическом университете Кракова

Для большинства иностранцев обучение в КЭУ будет платным. Цена зависит от формы обучения (дневная, заочная), степени и языка, на котором будут вкладывать материал.

Стоимость обучения за семестр на дневной форме:

  • бакалавр  4,8 тысячи злотых (около 36 тысяч гривен), если обучение на польском языке, и 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на английском языке;
  • магистр  5,3 тысячи злотых (около 39,8 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на английском языке.

Стоимость обучения за семестр на заочной форме:

  • бакалавр  2,6 тысячи злотых (около 19,5 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 4,7 тысячи злотых (около 35,2 тысячи гривен), если обучение на английском языке;
  • магистр  3 тысяч злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 4,7 тысячи злотых (около 35,2 тысячи гривен), если обучение на английском языке.

Оплата за первый семестр вносится полной суммой за один раз. Сделать это необходимо до 1 октября, то есть до начала учебного года.

Со второго семестра деньги можно вносить частями. Условия оплаты прописываются в договоре.

Кроме того, все будущие студенты должны заплатить регистрационный взнос. Он составляет 85 злотых. Это около 637,5 гривны.

Может ли иностранец бесплатно учиться в Краковском экономическом университете

Для иностранных граждан предусмотрены варианты бесплатного обучения. Чтобы претендовать на него, студент должен предъявить:

  • карту поляка или решение о подтверждении польского происхождения;
  • разрешение на постоянное проживание или подтверждения того, что человек является долгосрочным резидентом Европейского Союза;
  • статус беженца, предоставленный в Польше, или документ о временной защите на территории Польши;
  • сертификат, подтверждающий знание польского языка как иностранного, по крайней мере на уровне С1. 

Краковский экономический университет с высоты птичьего полета / Фото cfm.uek.krakow.pl