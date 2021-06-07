Может ли иностранец бесплатно учиться в Краковском экономическом университете

В Краковском экономическом университете получают образование около 21 тысячи студентов, среди которых много украинцев. В рамках международных программ ERASMUS, Direct Entry и CEEPUS университет сотрудничает с более 200 вузов со всего мира. Поэтому студенты могут учиться или стажироваться за рубежом и получать двойные дипломы.

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Об университете

Краковский экономический университет был основан в 1925 году. Его главный кампус расположен недалеко от исторического центра Кракова. Туда можно легко добраться пешком или на общественном транспорте. К главному железнодорожного вокзала от заведения можно дойти за 5 минут.

Также недалеко от университета расположен Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny) – один из сакральных памятников Кракова. Следовательно , расположение вуза является очень выгодным .

В университете есть 14 компьютерных аудиторий, большая книжная и электронная библиотеки, спортивный комплекс с крытым бассейном и сауной.

Главный корпус Краковского экономического университета / Фото uek.krakow.pl

Факультеты и специальности

Университет дает возможность учиться на 5 факультетах:

Экономики и международных отношений;

Экономики и Государственного управления;

Права и Финансов;

управления;

Товароведения.

Студенты могут выбрать обучение, как на бакалавриате, что длится 3 года (6 семестров), так и на двухлетней магистратуре (4 семестра). Каждый из степеней можно проходить на дневной или заочной форме.

На некоторых специальностях обучения возможно лишь на бакалавриате. Оно длится 3,5 года (7 семестров) и заканчивается получением диплома инженера. После этого можно отправиться в докторантуру.

Получать образование в университете можно как на польском и английском языках . Это зависит от выбранной специальности.

Стоимость обучения в экономическом университете Кракова

Для большинства иностранцев обучение в КЭУ будет платным. Цена зависит от формы обучения (дневная, заочная), степени и языка, на котором будут вкладывать материал.

Стоимость обучения за семестр на дневной форме:

бакалавр – 4,8 тысячи злотых (около 36 тысяч гривен), если обучение на польском языке, и 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на английском языке;

– магистр – 5,3 тысячи злотых (около 39,8 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на английском языке.

Стоимость обучения за семестр на заочной форме:

бакалавр – 2,6 тысячи злотых (около 19,5 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 4,7 тысячи злотых (около 35,2 тысячи гривен), если обучение на английском языке;

– магистр – 3 тысяч злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 4,7 тысячи злотых (около 35,2 тысячи гривен), если обучение на английском языке.

Для большинства специальностей цены одинаковые, но есть исключения. Например, единственное магистерское обучение по направлению "Право", которое длится 5 лет, будет стоить 6,6 тысячи злотых (около 49,5 тысячи гривен) за семестр при стационарном обучении или 3,3 тысячи злотых (24,7 тысячи гривен) при заочном.

Оплата за первый семестр вносится полной суммой за один раз. Сделать это необходимо до 1 октября, то есть до начала учебного года.

Со второго семестра деньги можно вносить частями. Условия оплаты прописываются в договоре.

Кроме того, все будущие студенты должны заплатить регистрационный взнос. Он составляет 85 злотых . Это около 637,5 гривны.

Может ли иностранец бесплатно учиться в Краковском экономическом университете

Для иностранных граждан предусмотрены варианты бесплатного обучения. Чтобы претендовать на него, студент должен предъявить:

карту поляка или решение о подтверждении польского происхождения;

разрешение на постоянное проживание или подтверждения того, что человек является долгосрочным резидентом Европейского Союза;

статус беженца, предоставленный в Польше, или документ о временной защите на территории Польши;

сертификат, подтверждающий знание польского языка как иностранного, по крайней мере на уровне С1.