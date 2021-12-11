Поки тривають суспільні суперечки, у Польщі оголосили результати конкурсу "Молодіжне слово 2021-го року". Було озвучено сленгові слова та вирази, які були найпопулярнішими протягом року, що минає.

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Які сленгові слова у Польщі були найпопулярнішими цього року

Перше місце в обговорюваному конкурсі посіло слово śpiulkolot. Саме його було названо "Молодіжним словом 2021". У перекладі воно означає місце для сну. Популярність отримало через поширений мем, в якому йдеться по те, що śpiulkać означає спати.

Слово набуло розголосу через відому інстаграм-сторінку Make Life Harder. На ній щоденні сторіс, як правило, закінчуються світлинами милих звірят. Так, щодня тваринки з інстаграму насолоджуються śpiulkolot. Ідея одразу стала вірусною в інтернет-спілкуванні.

Найпопулярнішим сленговим словом Польщі стало śpiulkolot / Фото Moja Ostroleka

Друге місце присудили слову naura (вимовляється зі пом'якшеною літерою r). Слово утворилося від nara, що вважається прощальним словом у розмовній мові. Термін набув популярності завдяки гурту Masno, які на своєму каналі у ютубі завжди прощаються з глядачами таким чином.

Слово naura є другим за популярністю сленговим словом Польщі: дивіться відео

У трійку лідерів потрапив також сленговий вираз twoja stara, що означає твоя мати. Попри присутню грубість, фраза стала частовживаною серед молодих поляків.

Фраза twoja stara увійшла до трійки найпопулярніших сленгових висловів Польщі / Зображення Kwejk.pl

Крім того, журі конкурсу відзначило ще одного лідера, який не потрапив до списку переможців, але дуже сподобався комісії. Увагу звернули на слово mrozi, що є польським відповідником всім відомого cringe (оцінне судження, що має на увазі несхвалення, сором та обурення).