Мотивація фінансами: в Італії невакциновані жителі не зможуть отримувати субсидії

В Італії розширили перелік закладів, куди не можна заходити без "зеленого сертифіката". До переліку входять і центри зайнятості.

Відтак, одержувачі субсидій в Італії, які не зробили щеплення проти коронавірусу або не перенесли захворювання найближчим часом, будуть позбавлені можливості отримувати соціальну допомогу, зокрема базового доходу в Італії (reddito di cittadinanza). Сьогодні цю субсидію отримують близько 1,3 мільйона сімей, з яких 30% вважаються працездатними, а тому зобов'язані ходити у центри зайнятості.

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Скільки людей, ймовірно, залишаться без соціальної допомоги

Зважаючи на статистику вакцинації в Італії та кількість нещодавніх випадків COVID-19, можна зробити припущення, що у близько 10% одержувачів базового доходу в Італії станом на сьогодні відсутній Green Pass. Це приблизно 100 тисяч бенефіціарів: стільки людей втратять можливість отримувати субсидію базового доходу (reddito di cittadinanza).

До того ж в Італії для входу до банку, поштового відділення чи будь-якої іншої фінансової або державної установи тепер також необхідно пред'явити Green Pass.

COVID-19 Італії

Всього в Італії за час пандемії було зафіксовано 8,71 мільйона випадків захворювання на коронавірус.

Померли від ускладнень, спричинених COVID-19, понад 142 тисяча жителів.

Повну вакцинацію в країні пройшли понад 76% жителів. Всього було введено близько 120 мільйонів доз вакцин.

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